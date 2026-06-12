Начален удар - 12.06.2026 г.

В първото издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гости на водещата Тереза Мутафчиева в студиото бяха Филип Чолаков - Фифо и изпълнителят Тото и неговият син Доминик.

Те коментираха церемонията и старта на световното първенство, както и споделиха своите очаквания от вълнуващите сблъсъци в ефира на БНТ.

В предаването ще разберете как завършиха първите срещи Мексико - Република Южна Африка и Южна Корея - Чехия.

Бюлент Мюмюнов разказа за Мексико Сити, където се проведе и откриването на Мондиала на легендарния стадион "Ацтека".

Какво е да си журналист, който отразява Мондиал далеч от дома и какво остава скрито за зрителите - Моника Симеонова открехна завесата.

Вижте цялото предаване във видеото!