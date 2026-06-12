БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 07:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Начален удар - 12.06.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Гледайте сутрешното предаване на БНТ посветено на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

начален удар 12062026
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В първото издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гости на водещата Тереза Мутафчиева в студиото бяха Филип Чолаков - Фифо и изпълнителят Тото и неговият син Доминик.

Те коментираха церемонията и старта на световното първенство, както и споделиха своите очаквания от вълнуващите сблъсъци в ефира на БНТ.

В предаването ще разберете как завършиха първите срещи Мексико - Република Южна Африка и Южна Корея - Чехия.

Бюлент Мюмюнов разказа за Мексико Сити, където се проведе и откриването на Мондиала на легендарния стадион "Ацтека".

Какво е да си журналист, който отразява Мондиал далеч от дома и какво остава скрито за зрителите - Моника Симеонова открехна завесата.

Вижте цялото предаване във видеото!

#"Начален удар" #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
2
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с...
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
3
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
4
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
5
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен клуб Локомотив София
6
Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Мондиал 2026

Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха първия мач в Мексико Сити
Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха първия мач в Мексико Сити
Отборът на ДР Конго получи разрешение да влезе в САЩ за участие на световното първенство по футбол Отборът на ДР Конго получи разрешение да влезе в САЩ за участие на световното първенство по футбол
Чете се за: 00:45 мин.
Мондиал 2026: Как Лос Анджелис посрещна репортера на БНТ Моника Симеонова Мондиал 2026: Как Лос Анджелис посрещна репортера на БНТ Моника Симеонова
Чете се за: 00:17 мин.
Мексико Сити - градът, в който има от всичко Мексико Сити - градът, в който има от всичко
Чете се за: 00:37 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
100987
Чете се за: 24:45 мин.
Старт на Мондиал 2026: Какви са очакванията за най-големия футболен форум Старт на Мондиал 2026: Какви са очакванията за най-големия футболен форум
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха първия мач в Мексико Сити
Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха...
Чете се за: 02:55 мин.
Футбол
Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши държавни ръководни кадри Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши държавни ръководни кадри
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Напрежение и противоречиви сигнали около споразумението между САЩ и Иран Напрежение и противоречиви сигнали около споразумението между САЩ и Иран
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Срещу гонките и опасното шофиране - МВР с мащабни акции и по-строг...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: Премиерът и петима министри отговарят на въпроси от депутати
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Васил Терзиев за "Топлофикация София": Дружеството има...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавния дълг
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ