Специални сили от четири държави тренират край Пловдив за реакция при хибридни заплахи

Многонационално учение на силите за специални операции се провежда край Пловдив.

В него участват военнослужещи от България, Великобритания, Румъния и Съединените щати. На полигона край село Чешнегирово днес са предвидени демонстрации на участниците в тренировките.

Учението „Stealth Dagger 2026“ ще бъде представено с различни задачи, които развиват способностите за реакция и отговор на различни заплахи за сигурността и хибридни атаки.

Повече повече в прякото включване от военния полигон край с. Чешнегирово





