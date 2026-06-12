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Специални сили от четири държави тренират край Пловдив за реакция при хибридни заплахи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Многонационално учение на силите за специални операции се провежда край Пловдив.

В него участват военнослужещи от България, Великобритания, Румъния и Съединените щати. На полигона край село Чешнегирово днес са предвидени демонстрации на участниците в тренировките.

Учението „Stealth Dagger 2026“ ще бъде представено с различни задачи, които развиват способностите за реакция и отговор на различни заплахи за сигурността и хибридни атаки.

Повече повече в прякото включване от военния полигон край с. Чешнегирово


#многонационално учение #с. Чешнегирово #демонстрации #военен полигон

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