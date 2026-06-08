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Дрон шоу и мащабен парад на нациите ще бъдат сред акцентите в официалното откриване на световното първенство за атлети със синдром на Даун

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Спорт
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България ще бъде представена от 20 състезатели във всички дисциплини.

Световно първенство за атлети със синдром на Даун
Снимка: Федерацията по адаптирана физическа активност
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Дрон шоу и мащабен парад на нациите ще бъдат сред акцентите в официалното откриване на световното първенство за атлети със синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни. Столицата ще посрещне над 400 състезатели от 27държави, които ще участват в пет спорта - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички дисциплини.

Празничната програма ще започне с парад на нациите от 19:00 часа, който ще тръгне от площад „Света Неделя“ и ще премине по бул. „Витоша“ до пространството пред НДК, където ще бъде изградена специална сцена. Шествието ще бъде предвождано от кмета на Столична община Васил Терзиев в качеството му на принципал на града-домакин.

От 20:00 часа започва официалната церемония и концертната програма. Патрон на Световното първенство е президентът на Република България Илияна Йотова, която ще отправи приветствие към участниците и гостите на събитието. Сред официалните лица, които ще присъстват на церемонията, са още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, кметът на Столична община Васил Терзиев, председателят на Върховния административен съд Любомир Гайдов и председателят на ФАФА България Слав Петков.

След официалните изказвания ще започне концертната програма. На сцената първи ще излязат Криско, Любо Киров и Мария Илиева, които ще изпълнят химна на първенството „Вие сте част от нас“. В програмата участие ще вземат още Мария - вокалист на формация „Таласъмче“, мажоретна формация „Wonders“ и детски оркестър „Маршируващи звезди“.

Кулминацията на вечерта ще бъде дрон шоуто „Твоето лично небе“, което ще озари небето над София и ще постави зрелищен финал на церемонията по откриването на Световното първенство.

#световно първенство за атлети със Синдром на Даун

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