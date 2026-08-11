Българките изпробваха уредите преди началото на eвропейското първенство в Загреб

Българският национален отбор по спортна гимнастика за жени проведе подиум тренировка преди европейското първенство в Загреб. Елена Николова, Никол Стоименова, Никол Соколова, Кристин Кръстева и Йоана Янкова изпробваха уредите в залата на „Загреб Арена“ и направиха последни настройки преди състезанието.

Шампионатът на Стария континент е от 13 август, а българският състав е в четвърти квалификационен поток, който започва в 16:30 часа. В него са още отборите на Словения, Испания, Азербайджан, Великобритания, Исландия, Турция и Швеция.

Петте гимнастички ще стартират на смесена успоредка. Според разпределението на треньорския щаб Никол Стоименова, Йоана Янкова и Кристин Кръстева ще участват в многобоя. Никол Соколова е заявена на земя и греда, а Елена Николова ще се състезава на смесена успоредка и прескок.

Треньори на женския тим в Загреб са Филип Янев и Велислава Велева. България ще има и две представителки в съдийския състав - Катерина Маркова и Милена Мавродиева.

Целта пред гимнастичките, които ще участват на четирите уреда, е място сред първите 24 в многобоя, което ще им осигури участие на финала. Допълнителна възможност за отличия ще бъде и класиране за финалите на отделните уреди.

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