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Бранимира Маркова: Момичетата са в кондиция и в настроение

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Спорт
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Гледайте световното първенство по художествена гимнастика от 14 до 16 август в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

Бранимира Маркова
Снимка: БТА
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Главният мениджър на националния отбор по художествена гимнастика при жените Бранимира Маркова заяви, че Стилияна Николова и Ева Бразалиева са готови да започнат участието си в квалификациите на световното първенство в германския град Франкфурт.

Ева Брезалиева е в група A с втори стартов номер от 10:00 часа българско време и ще играе с топка и обръч, а Стилияна Николова е в група D с девети номер от 15:30 часа и ще покаже композициите си с обръч и с топка. Двете българки днес направиха своите подиум тренировки, които бяха отделни, а не заедно както досега.

"Момичетата са добре. Нашите подиум тренировки минаха. Казвам подиум тренировки, защото за първи път имахме две подиум тренировки. Едната беше на Ева Брезлиева сутринта рано и преди малко завърши подиум тренировката на Стилияна. Така е организирано състезанието. Ева е №2 и подиум тренировката на всяка гимнастичка е определена според времето, в което ще участва и на самото състезание. Така че Ева стартира днес подиума много рано сутринта, а утре състезанието и започва в 9:00 часа. Смятам, че момичетата са във форма, настроението е добро. Подиумите са ни трудни, защото имат нужда да пробват терена, височината, да се адаптират в залата. Тренировъчната ни зала е на около 7 минути път пеша от тук, така че днешният ден премина много добре и момичетата са в кондиция и в настроение утре да започнат състезанието", каза Маркова за БТА.

Маркова отличи важността на квалификациите.

"Ева започва с топка и обръч, Стилияна с обръч и топка и двете момичета са в първите четири групи, а следващите от четвърта до осма група започват с бухалки и с лента. Разбира се, ние сме тренирали точно така както ще стартират и на самото състезание. Това няма особено значение с какъв уред те започват, защото това са квалификации. Квалификациите и състезателните дни са четири, квалификациите са в два състезателни дни, в сряда и четвъртък, в петък, първите 18 продължават в многобоя. Квалификациите са изключително важни, защото от тях се определя както класирането в многобоя, така и отборното класиране и съответно оценката е важна и за финала на отделния уред", добави тя.

Надпреварата ще бъде много оспорвана, защото освен девет комплекта медали ще бъдат раздадени и първите олимпийски квоти за Игрите в Лос Анджелис 2028.

"Състезанието ще бъде ожесточена битка, разбира се, за първите три места особено, защото първите три момичета ще спечелят първите олимпийски квоти. Но битката ще бъде и за първите 18, защото те продължават в многобоя. Конкуренцията е както винаги огромна, участват 73 страни от цял свят. Мога да пожелая късмет на момичетата. Надяваме се, разбира се, на добри резултати, но винаги се надявам на това те да покажат най-доброто от себе си и да изиграят съчетанията си без грешка, така както те могат, защото и двете са много добре подготвени, да бъдат концентрирани, да бъдат удовлетворени от свършената работа и ако те съумеят да изиграят съчетанията си без грешка, съответно ще очакваме и добри оценки", завърши Бранимира Маркова.

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика от 14 до 16 август в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.

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