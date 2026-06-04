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Над 400 спортисти от 27 държави идват в София за световното първенство за атлети със синдром на Даун

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Спорт
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Невяна Владинова определи шампионата като "социален феномен“, а Столична община подчерта ангажимента си към достъпния спорт за всички

400 спортисти държави идват софия световното първенство атлети синдром даун
Снимка: БТА
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София ще бъде домакин на едно от най-мащабните спортни събития в сферата на адаптирания спорт през тази година. От 13 до 19 юни в българската столица ще се проведе BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 – Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще събере над 400 състезатели от 27 държави. БТА е медиен партньор на шампионата.

Подробности около организацията бяха представени на пресконференция в Националния пресклуб на БТА с участието на президента на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков, заместник-кмета на София Десислава Желязкова, президента на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, вицепрезидента на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова и заместник генералния директор на БТА Евгения Друмева.

Вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова определи предстоящото първенство като събитие с много по-голямо значение от чисто спортните резултати.

"За нас е чест да работим с Федерацията по адаптирана физическа активност. Още при първите ни срещи останахме впечатлени от професионализма, дисциплината и постоянството на тези спортисти. Това са качества, които стоят в основата на всеки успех в спорта“, заяви Владинова.

Тя благодари на всички, които участват в подготовката на шампионата, и подчерта, че подобно събитие се организира за първи път не само в България, но и в региона.

"Това събитие ще бъде един социален феномен според мен. Надявам се да го превърнем именно в такъв. Поздравявам всички, които направиха възможно провеждането му в България. Това е шанс да покажем не само спортните качества на тези атлети, но и силата на спорта като средство за интеграция и вдъхновение“, каза още тя.

Владинова акцентира и върху съвместната работа между федерациите по художествена и спортна гимнастика.

„Организирането на състезания по двете дисциплини едновременно беше сериозно предизвикателство. Проведохме множество срещи и вложихме много усилия, за да създадем събитие на високо професионално ниво. Надявам се то да бъде интересно както за състезателите и публиката, така и за всички, които ще го проследят“, добави тя.

Заместник-кметът на София Десислава Желязкова също подчерта значимостта на шампионата за столицата.

"За нас е изключителна чест, че отново ще бъдем домакин на голямо международно спортно събитие. След старта на Джиро д'Италия в България и предстоящите големи волейболни форуми, сега за първи път приемаме и световно първенство за атлети със синдром на Даун. Това е повод за гордост за София“, заяви Желязкова.

Тя посочи, че една от основните цели на Столичната община е спортът да бъде достъпен за всички.

"Работим ежедневно спортът да достига до все повече хора. Подкрепяме както спорта за високи постижения, така и адаптирания спорт и параспорта чрез различни програми, фондове и инфраструктурни проекти. Това е част от нашата политика за изграждане на по-активна и по-здрава общност“, каза заместник-кметът.

Желязкова отправи и специално послание към българските участници.

"Надяваме се да ви видим сред най-добрите и да се радваме на много успехи. Ще стискаме палци на всички български състезатели и очакваме с нетърпение откриването и състезателните дни“, добави тя.

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев отправи специално послание към българските състезатели.

"Всеки ден виждам в залата по гимнастика тези прекрасни момчета и момичета как дават всичко от себе си. Убеден съм, че същото важи и за всички останали участници. Благодаря на организационния комитет, на Министерството на младежта и спорта, на Столична община и на всички, които помагат това събитие да се случи“, заяви Дунев.

Той изрази увереност, че България ще се справи отлично с организацията на шампионата и пожела успех на родните представители.

"Ще се получи нещо уникално. Искам да ви пожелая да дадете всичко от себе си, да представите България по най-добрия начин и да бъдете шампиони“, обърна се президентът на БФ Гимнастика към националните състезатели.

От своя страна заместник генералният директор на БТА Евгения Друмева изрази подкрепата на агенцията към инициативата и подчерта значението на подобни събития за популяризирането на спорта и социалното включване.

Шампионатът ще се проведе в пет спорта - лека атлетика, тенис, тенис на маса, спортна гимнастика и художествена гимнастика. България ще бъде представена от 20 състезатели.

Официалното откриване е насрочено за 14 юни пред НДК, а състезанията ще се проведат между 15 и 17 юни. Патрон на първенството е вицепрезидентът на България Илияна Йотова, а посланици на шампионата са олимпийският шампион Карлос Насар и най-добрият български тенисист Григор Димитров.

#Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София 2026 г.

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