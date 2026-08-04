България завърши девета в техническата програма на европейското първенство по артистично плуване

Националният отбор на България зае деветото място във финала на техническата програма при ансамблите на европейското първенство по плувни спортове в Париж. Родните състезателки събраха 212.9699 точки и останаха на предпоследната позиция в крайното класиране.

Българският състав беше в състав Ирен Давидкова, Рая Фурнаджиева, Магдалена Малева, Таисия Николаенко, Валентина Троанска, Мария Вълева, Виктория Векова и Лора Жейнова.

Европейската титла заслужи тимът на Русия, който получи 303.2467 точки и единствен премина границата от 300 точки. Така рускините спечелиха втори златен медал на шампионата в Париж след успеха си и във волната програма.

Сребърните отличия останаха за Испания с 296.4299 точки, а Италия завърши на трето място с 284.6725 точки, като трите отбора повториха подреждането от волната програма на първенството.







