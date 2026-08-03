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Българските смесени отбори не успяха да достигнат финалите на европейското първенство по спортна стрелба

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Спорт
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Вторият ни състав завърши 15-и, а първият се нареди на 17-о място в квалификациите на 10 метра въздушен пистолет във Вроцлав

Българските смесени отбори не успяха да достигнат финалите на европейското първенство по спортна стрелба
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Българските представители останаха извън финалната четворка в дисциплината 10 метра въздушен пистолет при смесените отбори на европейското първенство по спортна стрелба за състезатели до 23 години във Вроцлав.

По-добре от двата родни състава се представи вторият отбор в състав Мария Атанасова и Калоян Петков. Двамата записаха общ сбор от 561 точки – 285 за Атанасова и 276 за Петков, което им отреди 15-ото място в квалификациите.

Първият български тим, съставен от Николая Раденкова и Виктор Бонев, остана на 17-а позиция с общо 557 точки. Раденкова завърши с 270 точки, а Бонев добави 287.

До битката за медалите се класираха отборът на Сърбия, двата състава на Турция и тимът на Грузия, който зае четвъртото място в квалификациите.

#европейско първенство по спортна стрелба за юноши и девойки до 23 г. във Вроцлав

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