Българските смесени отбори не успяха да достигнат финалите на европейското първенство по спортна стрелба

Българските представители останаха извън финалната четворка в дисциплината 10 метра въздушен пистолет при смесените отбори на европейското първенство по спортна стрелба за състезатели до 23 години във Вроцлав.

По-добре от двата родни състава се представи вторият отбор в състав Мария Атанасова и Калоян Петков. Двамата записаха общ сбор от 561 точки – 285 за Атанасова и 276 за Петков, което им отреди 15-ото място в квалификациите.

Първият български тим, съставен от Николая Раденкова и Виктор Бонев, остана на 17-а позиция с общо 557 точки. Раденкова завърши с 270 точки, а Бонев добави 287.

До битката за медалите се класираха отборът на Сърбия, двата състава на Турция и тимът на Грузия, който зае четвъртото място в квалификациите.