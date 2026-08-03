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Пловдив посреща световния елит - 655 гребци от 54 държави стартират битката за медалите

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Спорт
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Президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, спортният министър Енчо Керязов и председателят на БОК Весела Лечева ще открият шампионата за юноши и девойки до 19 години

Пловдив посреща световния елит - 655 гребци от 54 държави стартират битката за медалите
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Пловдив отново ще бъде световна столица на гребането, след като от 6 до 9 август ще приеме световното първенство за юноши и девойки до 19 години.

Официалното откриване на шампионата ще се състои на 5 август от 18:30 часа на Римския стадион, а сред официалните гости ще бъдат президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

В надпреварата на Гребната база ще участват 655 състезатели от 54 държави, които ще си оспорват отличията в 14 класа лодки. България ще бъде представена от 16 гребци в шест лодки при юношите и девойките.

Входът за зрителите е свободен, а домакините очакват поредния голям международен форум да затвърди репутацията на Пловдив като една от водещите дестинации за световното гребане.

#световно първенство по плувни спортове за юноши до 19 години в Пловдив

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