Пловдив посреща световния елит - 655 гребци от 54 държави стартират битката за медалите

Пловдив отново ще бъде световна столица на гребането, след като от 6 до 9 август ще приеме световното първенство за юноши и девойки до 19 години.

Официалното откриване на шампионата ще се състои на 5 август от 18:30 часа на Римския стадион, а сред официалните гости ще бъдат президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

В надпреварата на Гребната база ще участват 655 състезатели от 54 държави, които ще си оспорват отличията в 14 класа лодки. България ще бъде представена от 16 гребци в шест лодки при юношите и девойките.

Входът за зрителите е свободен, а домакините очакват поредния голям международен форум да затвърди репутацията на Пловдив като една от водещите дестинации за световното гребане.