Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро

Работата по намирането на решение (бел. ред. за предоговаряне на споразумението с "Боташ") продължава в рамките на съответните институции. Нашият президент също е дал указания този въпрос да бъде решен във възможно най-кратки срокове. Това заяви министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България.

Турският външен министър Хакан Фидан: "Още от времето, когато господин Радев беше президент, следим внимателно тази тема. Проведохме редица обсъждания както с него, така и с нашия президент и бяха дадени указания на съответните министри да работят за намиране на решение. Сега, когато той е министър-председател, обсъдихме въпроса и днес. Разбира се, това е тема, по която основно работят министерствата на енергетиката на двете страни. Ние обаче сме на мнение, че отношенията между България и Турция имат потенциал за много по-мащабни и стратегически проекти. В този контекст вярваме, че и този въпрос ще бъде решен по-лесно."

Темата коментира и външният министър на България Велислава Петрова.