Президентът Йотова изслушва кандидатите за членове на избирателната комисия

Президентът Илияна Йотова провежда днес публично изслушване на кандидатите за членове на новия състав на Централната избирателна комисия. Процедурата е част конституционния процес по формирането на новата ЦИК, след като парламентарно представените партии вече направиха своите номинации. След изслушването, държавният глава предстои да издаде указ за назначаването на членовете на комисията от 23 юни.

Процесът е съпътстван и от политически спорове около разпределението на местата в новия състав на изборната администрация. По време на изслушването, кандидатите представят своя професионален опит и виждания за работата на комисията. Сред основните тема са: организацията на изборния процес, прозрачността при отчитането резултатите и доверието на гражданите в изборната система. Очаква се след приключването на процедурата, президентът да определи окончателният състав на комисията с указ. Новоизбраната ЦИК ще има ключова роля в подготовката и провеждането на следващите избори в страната.