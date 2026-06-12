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Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
09:36, 12.06.2026
Чете се за: 07:32 мин.
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Спортни новини 12.06.2026 г., 12:25 ч.
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12:25, 12.06.2026
Спорт
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12:19, 12.06.2026
До 5% поскъпване на тока обсъжда КЕВР
12:15, 12.06.2026
Румен Радев с коментар за предоговарянето на договора с Турция
11:56, 12.06.2026
Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха...
11:16, 12.06.2026
Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати...
10:52, 12.06.2026
Слав Петков: Спортът променя живота на децата със синдром на Даун
10:20, 12.06.2026
Специални сили от четири държави тренират край Пловдив за реакция...
09:52, 12.06.2026
Мондиал 2026: Как Лос Анджелис посрещна репортера на БНТ Моника...
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#спортни новини
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