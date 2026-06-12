До 5% поскъпване на тока обсъжда КЕВР

КЕВР провежда обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се - цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията - с близо 5 на сто. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата.



В Южна България за потребителите на ЕВН сметките нарастват с 3,24 на сто. Увеличението за потребителите на "Електрохолд" ще е с 3,11%, а за "Енерго Про" в Североизточна България 2,38 на сто. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни.

Боян Паунов, председател на работната група: "Всички сме наясно с галопиращите цени на енергийните ресурси, които са в резултат на такива глобални проблеми, а пък разходите за енергийни ресурси са основни разходи в тези предприятия. Няма как да се избегнат повишението на цените на енергийните ресурси. Особено постоянните разходи за ремонти. Разходите за ремонти са свързани с материали. Материалите постоянно поскъпват. Просто няма как да няма увеличение на ремонтите. Отделно, беше вече казано, че самата топлопреносна мрежа на всички предприятия е проектирана отдавна, строена отдавна и както се каза, често се случват аварии и тези аварии трябва да бъдат отстранени. Това става пари."