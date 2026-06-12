БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 07:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

До 5% поскъпване на тока обсъжда КЕВР

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

КЕВР провежда обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се - цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията - с близо 5 на сто. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на дружествата от страната в началото на седмицата.

В Южна България за потребителите на ЕВН сметките нарастват с 3,24 на сто. Увеличението за потребителите на "Електрохолд" ще е с 3,11%, а за "Енерго Про" в Североизточна България 2,38 на сто. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни.

Боян Паунов, председател на работната група: "Всички сме наясно с галопиращите цени на енергийните ресурси, които са в резултат на такива глобални проблеми, а пък разходите за енергийни ресурси са основни разходи в тези предприятия. Няма как да се избегнат повишението на цените на енергийните ресурси. Особено постоянните разходи за ремонти. Разходите за ремонти са свързани с материали. Материалите постоянно поскъпват. Просто няма как да няма увеличение на ремонтите. Отделно, беше вече казано, че самата топлопреносна мрежа на всички предприятия е проектирана отдавна, строена отдавна и както се каза, често се случват аварии и тези аварии трябва да бъдат отстранени. Това става пари."

#ток #КЕВР #цени #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
2
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с...
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
3
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
4
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
5
Тази вечер започва Световното първенство по футбол
Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен клуб Локомотив София
6
Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Икономика

„ОупънЕйАй“ разглежда възможността да намали цените на продуктите си с изкуствен интелект
„ОупънЕйАй“ разглежда възможността да намали цените на продуктите си с изкуствен интелект
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
11292
Чете се за: 03:27 мин.
НА ЖИВО: Депутатите приемат окончателно мерките срещу високите цени НА ЖИВО: Депутатите приемат окончателно мерките срещу високите цени
Чете се за: 00:57 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев ще участва в заседание на Европейския механизъм за стабилност Вицепремиерът Гълъб Донев ще участва в заседание на Европейския механизъм за стабилност
Чете се за: 01:27 мин.
Турският външен министър Хакан Фидан за "Боташ": Диалогът е конструктивен Турският външен министър Хакан Фидан за "Боташ": Диалогът е конструктивен
Чете се за: 00:27 мин.
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
20010
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха първия мач в Мексико Сити
Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха...
Чете се за: 02:55 мин.
Футбол
Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши държавни ръководни кадри Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши държавни ръководни кадри
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Напрежение и противоречиви сигнали около споразумението между САЩ и Иран Напрежение и противоречиви сигнали около споразумението между САЩ и Иран
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Срещу гонките и опасното шофиране - МВР с мащабни акции и по-строг...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: Премиерът и петима министри отговарят на въпроси от депутати
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Васил Терзиев за "Топлофикация София": Дружеството има...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавния дълг
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ