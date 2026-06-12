Стотни разделиха Марио Нейков и Валентин Андонов от класиране за полуфиналите на Световната купа по гребане в Пловдив

Двете български лодки, които участват във втория кръг от Световната купа по гребане за мъже и жени в Пловдив, останаха извън полуфиналите в дисциплината двойка скул.

Българските представители стартираха в сериите в тази дисциплина. Първи бе тандемът Марио Нейков и Валентин Андонов, който направи много силно гребане в своята втора серия и завърши на третото място - единствено след лодките на Италия и Бразилия, оставяйки далеч зад себе си представителите на Република Корея и Турция.

Българските гребци финишираха с време 06:20.32 минути и така чакаха развитието на другите гонки, тъй като по регламент първите две лодки от всяка серия и четирите най-добри трети времена се класират на полуфиналите.

В последния миг в последната четвърта серия лодката на Молдова изпревари Нейков и Андонов само с 63 стотни от секундата и зае последното място в топ 12, даващо път към полуфиналите. Така двамата ще продължат участието си във Финал "С".

В същата гонка ще участват и другите български представители на Световната купа по гребане - Христо Нешев и Илиян Стоилов. Те завършиха четвърти в своята трета серия на двойка скул и също не успяха да се преборят за място на полуфиналите.

Финал "C" в дисциплината двойка скул е в събота от 10:10 часа.