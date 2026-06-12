Първият мач от ФИФА световно първенство по футбол 2026 привлече 764 000 зрители по БНТ

Българската национална телевизия даде впечатляващ старт на излъчването на ФИФА световно първенство по футбол 2026, като още на откриването на шампионата привлече внушителна телевизионна аудитория.

Първият мач от ФИФА световно първенство по футбол 2026, излъчен на живо на 11 юни, четвъртък, по БНТ 1 и БНТ 3, привлече 764 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria, прякото предаване от Мексико Сити е гледано средно от над половин милион зрители (586 892) и поставя БНТ на лидерска позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 35,6 %, на база възрастова целева група 4+.

От 11 юни до 19 юли единствено Българската национална телевизия излъчва на живо по БНТ 1 и БНТ 3 всички 104 мача от ФИФА Световно първенство по футбол 2026, което се провежда в Съединените американски щати, Канада и Мексико.

Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата по БНТ 1 зрителите могат да гледат „Начален удар“, където три от лицата на дирекция „Спорт“ ще се редуват като водещи – Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов и Моника Симеонова. В делничните дни предаването започва в 9:10 ч., а през уикендите е от 10:30 ч.

Едни от най-известните имена в българския футбол се присъединяват към екипа на БНТ за Световното първенство по футбол 2026 и ще бъдат ексклузивни гост-коментатори в специалните студийни програми „Трето полувреме“ с водещи Илиян Енев и Радостин Любомиров. Андреа Банда Банда води специална рубрика, в която представя попкултурния контекст около Мондиал 2026 - вайръл моментите, интернет реакциите, новото поколение футболни звезди, фен културата и начина, по който социалните мрежи превръщат спорта в глобален разговор далеч извън терена.

Гледайте всички двубои по БНТ 1, БНТ 3 и на сайтовете на обществената телевизия – www.bnt.bg и www.bntnews.bg/sport

Пълната програма за излъчването на мачовете е достъпна на: https://bnt.bg/news/programa-na-bnt-za-izlachvaneto-na-machovete-ot-fifa-svetovno-parvenstvo-po-futbol-2026-349252news.html

Подробности по темата ще откриете във видеото.