Пактът за миграцията влезе в сила - реформите засилват контрола по границите и солидарността

От днес в ЕС окончателно влиза в сила Пактът за миграцията и убежището. Мащабните реформи целят увеличаване на контрола върху това кой влиза в блока, кой има право да остане в него и кой трябва да бъде върнат обратно в страната, от която идва. Новите правила целят и по-справедливо разпределяне на отговорността между държавите-членки, за да се облекчат страните на първа линия, каквато е България.

След години на политическа безизходица и разногласия между държавите от днес започва да се прилага реформата в миграционната политика на ЕС. Новите правила са в отговор на кризата от 2015 година, когато в Европа пристигнаха над един милион мигранти, а европейските държави се оказаха неподготвени за натиска.

Маркус Брунер, еврокомисар по миграцията: “Днес е много добър ден за Европа. Пактът е важна стъпка, която поставя началото, но не е краят на усилията. За първи път Европа има обща политика и обща система в областта на миграцията. През последните десет години трябваше да поемем голяма отговорност, но нямахме правила и система. Днес това вече не е така”.

Мигрантите, които влизат в Европейския съюз, ще преминават през проверки за самоличност, а лицевите им биометричните данни и пръстови отпечатъци ще бъдат запазвани в база данни. Проверката цели да определи в срок от една седмица кой може да кандидатства за убежище в блока и кой трябва да бъде върнат обратно в страната, от която идва. Ще има специални процедури и за тези, които биха представлявали заплаха за сигурността.

Маркус Брунер, еврокомисар по миграцията: “За пръв път можем да кажем, че спасяваме животи, защото отправяме предупреждение към хората, които потеглят по този опасен път, който често завършва със смърт в Средиземно море. Ние поставяме много червени линии, но разбира се човешките права трябва да бъдат спазвани”.

Страната, в която нелегален мигрант стъпи за първи път, ще бъде отговорна за разглеждането на неговия случай. Това поставя под натиск страни, които са външни граници, като България. Затова се въвежда механизъм за солидарност, който принуждава държавите-членки да приемат определен брой търсещи убежище. Ако не искат да приемат мигранти, те ще трябва да плащат 20 000 евро на отказан мигрант на страните, които са под натиск.