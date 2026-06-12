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Приходната агенция се включва в борбата с гонките: Ще проверяват собствениците на скъпи коли

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора , Репортер: Давид Сукнаров
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приходната агенция включва борбата гонките проверяват собствениците скъпи автомобили
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Незаконните гонки са под прицела на полицията. МВР включва и дронове в борбата срещу тях като част от мерките след тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София. По региони започнаха специализирани полицейски операции срещу рисковото шофиране. В Бургаско през нощта се проведе мащабна акция.

По въздух, без видимо присъствие на органите на реда, започнаха среднощните проверки на потенциално опасните места, предпочитани за гонки в Бургас.

Ст. комисар Николай Ненков, директор на ОД на МВР – Бургас: „До момента сме установили 10 места на територията на областта, за които имаме данни, че се организират нерегламентирани състезания и дрифтове. Самите водачи на МПС проверяват предварително за наличието на полицейски патрули и по този начин се чувстват безнаказани.“

От началото на годината в Бургаска област са съставени 16 акта за нерегламентирани гонки и дрифтове. Нарушители основно са залавяни по входно-изходните артерии на населените места, като пътя от АМ „Тракия“ към Бургас. Затова там проверките продължиха и през деня, а неизрядни шофьори не липсваха.

Хасан Ердал, шофьор: „Книжката ми е за подмяна, на старата е изтекъл срокът.

БНТ: Забелязвате ли по-засилено полицейско присъствие през последните дни?

– И то много. Навсякъде има полиция.“

А освен полицията, в борбата срещу нерегламентираните гонки се включва и приходната агенция.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Тъй като констатираме, че част от тези хора, и не само младите водачи, притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да изготвим списък на тези хора, за да може да се установи дали в действителност имат финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли легални доходи, чрез които са се снабдили с такива автомобили.“

Според вътрешния министър много често организаторите на гонки са свързани и с други противозаконни дейности.

#борба срещу гонките #скъпи автомобили #приходна агенция

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