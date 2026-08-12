След края на двойното обозначение: Свикнахме ли с цените в евро?

След 8 август отпадна изискването за двойно обозначаване на стоките в левове и евро. Какви са нагласите на столичани към цените на продуктите? Повече от половин година след приемане на единната валута, потребители споделят, че основно гледат цената в евро.

Антоанета Апостола, купувач: „Непрекъснато мисля в евро, тъй като от години работя в чужбина и съм свикнала, така че не ми прави никакво впечатление.“ Пламен Харалампов, купувач: „Понякога ги смятам в евро, понякога в лева. Така по навик, по стар.“ Емил и Габриела, купувачи: „Първо гледам еврото. Защо, защото купувам в евро.“ Ралица Гроздева, купувач: „Не превалутирам. Просто виждам, че всичко е едно към едно и не смятам. Правя си сметка какво да купувам и така.“

Хората сравняват цените у нас с тези в чужбина и са категорични, че в България има надценка.

Антоанета Апостола, купувач: „Когато гледам цените, в Германия живея по принцип, тук идвам временно на холидей, всичко е много по-скъпо.“ Ивелина, купувач: „Аз живея в Гърция, така че гледам евро, обаче всичко е поскъпнало от преди. Едно време беше тука по-евтино, идвахме оттам - тук, сега идваме оттук - там. Сега е по-евтино там за много неща.“

А поскъпване се усеща в по-голяма част от хранителните продукти.

Антоанета, купувач: „Още преди това започнаха увеличенията на цените. Преди да се въведе еврото. Така, че цените са се увеличили многократно. Най- много на млечните, на месото, зеленчуците, също цената е по-висока от миналата година. Всичко е увеличено.“ Антоанета Апостола, купувач: „И плодове, и сирена, масло, месо, абсолютно всичко. Просто наистина тук са направили цените неправомерно. Значи не може едно левче да го приравняват за едно евро. Това е просто да не кажа тъпо, но не е правилно, законно.“ Емил и Габриела, купувачи: „Зеленчуците, плодовете и те даже, краставици, домати. Бяха казали, че ще ги намалят, нищо няма такова. Скъпо е много.“ Ивелина, купувач: „Всичко поскъпна, просто левът стана евро. Нали едно левче - едно евро, не е като едно левче да стане 50 цента както казваха, че ще бъде.“

Според част от производителите на Женския пазар се усеща спад в купуването заради по-високите цени.

Зинаида, производител: „Много е трудно, с цените, с всичко. Възрастните хора казват, те не го правят 1 евро, 2 лева казват. И аз им казвам ‚ „Забравете бг пари вече“. Тука сме в евро. Възрастните хора пак мислят за българските пари. 2 евро казват те са 4 лв. Всичко е скъпо, много им е трудно. С еврото е много трудно.“ - Виждате ли спад на купувачите заради тези високи цени? Иван, производител: „Има така да се каже, има някакъв спад, усеща се.“

Въпреки цените на този пазар, потребителите често пазаруват и в големите вериги супермаркети заради промоциите.

По темата работиха: Анна Якимова и Виктория Николова, стажант-репортери