На 10 места в Бургаско се провеждат гонки с коли

В Бургаско започна мащабна специализирана полицейска операция. Фокусът на проверките са рисковото шофиране и незаконните автомобилни гонки.

Акцията на полицията започна през нощта. До момента са проверени 102 души и 89 автомобила. Издадени са общо 45 фиша и два акта. Основно, откритите нарушения са свързани с нередовни документи.

В борбата срещу нерегламентираните гонки се включиха и дронове, тъй като, според полицията в Бургас, нарушителите често обхождали пътните участъци, за да се уверят, че по трасето няма полиция. Затова по въздух, без видимо присъствие на органите на реда, се проверяваха потенциално опасните места, които към момента полицията не иска да назовава.

Ст. комисар Николай Ненков, директор на ОД на МВР-Бургас: "До момента сме установили 10 места на територията на областта, за които към момента имаме данни, че се организират нерегламентирани състезания и дрифтове. Над 240 униформени служители и техника ще бъдат включени в осъществяване на контрола на пътния трафик, като в момента смятаме да приложим нов подход – а именно патрулите и техниката ще се местят по-често, няма да бъдат стационарни за дълго време на една и съща позиция."

От началото на годината полицията в Бургас е съставила 16 акта за нерегламентирани гонки и дрифтове, основно на входно-изходните пътни артерии на населените места и широки улици с две ленти в посока.