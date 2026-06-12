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МВР включва и дронове в борбата срещу гонките

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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След катастрофата на "Челопешко шосе" в София МВР предприема редица действия, за да установи къде и кой участва в незаконни гонки.

“Използваме целия ресурс на МВР, включително и дронове, така че тези хора да разберат, че са в полезрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават и не могат да поставят под риск живота и здравето на гражданите", заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от "Възраждане" Петър Петров.

Демерджиев каза още, че част от водачите, които участват в подобни гонки, притежават мощни и скъпи автомобили, а МВР се заема да установи тези хора имат ли наистина финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли реални приходи или са свързани с противозаконна дейност.

“Няколко са мерките, които МВР предприема: индивидуализиране на местата, където се провеждат или има данни за това къде могат да се провеждат такива гонки. Идентифициране на водачи, които участват в такива гонки. Всеки един от областните директори има задача да индивидуализира тези места и да предложи конкретни мерки", допълни Демерджиев.

Вътрешният министър изнесе и статистика:

"При встъпването ни в длъжност за първите 6 месеца на годината статистиката показва с 25 повече загинали спрямо същия период миналата година и 32 повече тежки ПТП-та", каза Демерджиев.

#гонки #мерки #МВР

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