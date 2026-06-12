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След всеки порой: Околовръстният път и жп гарата в Карлово отново под вода

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Жълт код за порои и градушки в цяла България. В Монтанско има щети по реколта, а в Смолянско бурята беше придружена с мълнии. На много места все още се борят с щетите от предишните порои, както и в Карлово. Там, след всеки проливен дъжд, Околовръстният път се наводнява. Под вода се оказват жп грата и паркинга към нея.

Мощната буря с проливен дъжд наводни няколко коловоза на жп гарата, паркинга и Околовръстния път на града. Особено критична се оказа зоната при подхода към коловозите.

Добромир Добрев: "Беше залято до трети коловоз всичко, придвижването ограничено, нямаше възможност как да се придвижваме. Този паркинг беше наводнен не можеше да се придвижват пешеходци."

Според жителите на града проблемите на жп гарата и Околовръстния път съществуват повече от 15 години, тъй като те се намират в най-ниската точка на града и при всеки силен дъжд се наводняват. Те посочиха, че пътят над гарата се намира в окаяно състояние. По него има много неравности, липса на маркировка, а движението е едно най-натоварените в участъка.

"Пътят беше наводнен, мога да ви дам едно клипче и да ви покажа, докъде стигаше водата - 40 см."

От НКЖИ потвърдиха, че са били наводнени първи и втори коловоз, повредили са се 8 стрелкови електрически апарата. Причината за наводнението според компанията е, че канализационните шахти не са успели да се справят с огромното количество паднала дъждовна вода.

От Агенция пътна инфраструктура казаха за "По света и у нас", че в момента се подготвя документацията за обявяването на обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 3 километровия
участък от Подбалканския път през Карлово.

Според агенцията изготвянето на проекта ще гарантира намирането на трайно инженерно решение, осигуряване на необходимото отводняване и пълно съгласуване на дейностите с подземната инфраструктура на Общината.

#жп гара #карлово #околовръстен път #наводнение

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