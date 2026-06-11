Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в правителството, позицията ни е единна

Няма различие между думите на премиера и моите, има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир. Това коментира на брифинг външният министър Велислава Петрова по повод спирането на помощта за Украйна.

"Колкото по-бързо стане постигането на траен мир, толкова по-добре за всички. Всички ние, като институция, работим в тази посока. Търсенето на всякакъв вид разнобой, разбирам, че е политически удобно, но няма нищо общо с реалността. България ясно е показала от идването на правителството на премиера Радев, че ще заема една позиция, която говори реално и трезво за ситуацията, в която се намираме, виждаме в момента, че дори на ниво комуникация, която идва от страна на Украйна основният лайтмотив са призивите за това да се намери мирно решение и да се води диалог на най-високо ниво."

"Всякакъв вид твърдения, че това води до някаква изолация на България са политически угодни, но не рефлектират на настоящата ситуация, в която се води диалогът. А той е затова да бъде намерено решение и да се седне на масата за преговори. България заяви ясната позиция за това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. Фактите са ясни - България води единна политика в желанието си на това да се намери край на този конфликт, Европа да е активен участник в това да се случи."