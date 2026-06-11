Разследва се сигнал за разкопани дюни край къмпинг "Каваци"

След установените нарушения на терена край плаж "Бутамята" екоинспекцията подготвя мерки за възстановяване на мястото и спиране на бъдещи дейности. Освен акта за нарушение, който е издаден на фирмата, спечелила търга - ПЕПЕ.БГ ЕООД, е прекратена и процедурата по инвестиционното предложение. Според регионалната екоинспекция това поставя под въпрос и възможността на терена да бъдат разполагани каравани, кемпери и палатки.

Вниманието на контролните органи е насочено и към друг сигнал по Южното Черноморие – за увредени дюни край къмпинг "Каваци", където се реконструира водопроводна мрежа. От РИОСВ са съставили констативни протоколи, поискали са съдействие от полицията и проверяват дали разкопаните терени са свързани с проекта или са резултат от други дейности, тъй като разкопани дюни има от двете страни на пътя към къмпинга.

След проверката на РИОСВ - Бургас и установените нарушения случаят с терена край "Бутамята" навлиза в нов етап.

Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас: "Първото ще бъде предписание за възстановяване на терена във вида, в който е бил преди подаването на заявлението. Това означава да бъдат премахнати всички колчета, кабели, да бъдат възстановени изцяло във вида, в който беше преди това."

Предстоят и нови действия от страна на контролните органи.

Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас: "При всички случаи ще бъдат издадена принудителна административна мярка за спиране на всякакви действия за осъществяване на намеренията им. А също ще има и наказателно постановление."

В писмена позиция до БНТ от ДНСК заявиха, че към момента няма одобрени ситуационни планове и издадена заповед от Община Царево за разполагане на палатки, кемпери и каравани.

Междувременно сигнали за увредени дюни има от района на къмпинг "Каваци", където се извършва реконструкция на водопровод. От РИОСВ са съставили констативни протоколи и проверяват дали разкопаните дюни са част от проекта.

Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас: "Съгласуван е, разбира се, има съответните документи, екологични оценки, ОВОС. - Тогава какъв е проблемът? Казвате, че има увредени дюни. Точно този въпрос трябва да проучим много внимателно, защото някои от дюните бяха картирани, след като бяха получени документите по одобряване на проекта, други дюни са картирани преди това. Трябва да видим какво е съответствието и къде точно минава трасето."

На плажа срещаме и проф. д-р Андрей Мицулов – специалист по екология, който наблюдава промените в дюните по Черноморието от десетилетия.

проф. д-р Андрей Мицулов, преподавател по екология и екотуризъм: "Каваците" едно време бяха много по-голяма площ. Аз ги следя "Каваците" от 1972 г. и си спомням как бяха. Те започваха от стария път до морето. Ама по цялото протежение на долината на реката на устието. Сега го оградиха, но във всички случаи вътре се копае с пълна сила.”

От РИОСВ ще сезират прокуратурата, заради увредените дюни край къмпинг "Каваци".

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова