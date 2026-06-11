БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 01:55 мин.
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разследва се сигнал за разкопани дюни край къмпинг "Каваци"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази

Eкоинспекцията в Бургас подготвя мерки за възстановяване на терена край плаж "Бутамята"

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

След установените нарушения на терена край плаж "Бутамята" екоинспекцията подготвя мерки за възстановяване на мястото и спиране на бъдещи дейности. Освен акта за нарушение, който е издаден на фирмата, спечелила търга - ПЕПЕ.БГ ЕООД, е прекратена и процедурата по инвестиционното предложение. Според регионалната екоинспекция това поставя под въпрос и възможността на терена да бъдат разполагани каравани, кемпери и палатки.

Вниманието на контролните органи е насочено и към друг сигнал по Южното Черноморие – за увредени дюни край къмпинг "Каваци", където се реконструира водопроводна мрежа. От РИОСВ са съставили констативни протоколи, поискали са съдействие от полицията и проверяват дали разкопаните терени са свързани с проекта или са резултат от други дейности, тъй като разкопани дюни има от двете страни на пътя към къмпинга.

След проверката на РИОСВ - Бургас и установените нарушения случаят с терена край "Бутамята" навлиза в нов етап.

Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас: "Първото ще бъде предписание за възстановяване на терена във вида, в който е бил преди подаването на заявлението. Това означава да бъдат премахнати всички колчета, кабели, да бъдат възстановени изцяло във вида, в който беше преди това."

Предстоят и нови действия от страна на контролните органи.

Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас: "При всички случаи ще бъдат издадена принудителна административна мярка за спиране на всякакви действия за осъществяване на намеренията им. А също ще има и наказателно постановление."

В писмена позиция до БНТ от ДНСК заявиха, че към момента няма одобрени ситуационни планове и издадена заповед от Община Царево за разполагане на палатки, кемпери и каравани.

Междувременно сигнали за увредени дюни има от района на къмпинг "Каваци", където се извършва реконструкция на водопровод. От РИОСВ са съставили констативни протоколи и проверяват дали разкопаните дюни са част от проекта.

Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас: "Съгласуван е, разбира се, има съответните документи, екологични оценки, ОВОС.

- Тогава какъв е проблемът? Казвате, че има увредени дюни.

Точно този въпрос трябва да проучим много внимателно, защото някои от дюните бяха картирани, след като бяха получени документите по одобряване на проекта, други дюни са картирани преди това. Трябва да видим какво е съответствието и къде точно минава трасето."

На плажа срещаме и проф. д-р Андрей Мицулов – специалист по екология, който наблюдава промените в дюните по Черноморието от десетилетия.

проф. д-р Андрей Мицулов, преподавател по екология и екотуризъм: "Каваците" едно време бяха много по-голяма площ. Аз ги следя "Каваците" от 1972 г. и си спомням как бяха. Те започваха от стария път до морето. Ама по цялото протежение на долината на реката на устието. Сега го оградиха, но във всички случаи вътре се копае с пълна сила.”

От РИОСВ ще сезират прокуратурата, заради увредените дюни край къмпинг "Каваци".

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#РИОСВ – Бургас # Синеморец #къмпинг Каваци #плаж "Бутамята" #проверка

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
2
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
3
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино" внесоха петиция срещу събарянето на сградите
4
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката...
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
6
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Екология

Доброволци спасиха десетки малки жаби в центъра на Бургас
Доброволци спасиха десетки малки жаби в центъра на Бургас
Плаж "Корал" се превърна в галерия под открито небе (СНИМКИ) Плаж "Корал" се превърна в галерия под открито небе (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза проф. Ива Христова 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза проф. Ива Христова
Чете се за: 02:30 мин.
Екоминистърът Росица Карамфилова се срещна с европейския комисар по околната среда Екоминистърът Росица Карамфилова се срещна с европейския комисар по околната среда
Чете се за: 01:47 мин.
Продължават протестите в Албания заради строителство на курорт от компанията на Джаред Къшнър Продължават протестите в Албания заради строителство на курорт от компанията на Джаред Къшнър
Чете се за: 02:50 мин.
На 6 юни ще бъде даден стартът на летния сезон на Витоша На 6 юни ще бъде даден стартът на летния сезон на Витоша
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в правителството, позицията ни е единна
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
Чете се за: 03:27 мин.
Политика
Шоуто започва! Време е за Мондиал 2026 Шоуто започва! Време е за Мондиал 2026
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци" Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Тръмп: САЩ контролират Ормузкия проток, армията на Техеран е...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Продължават безредиците в Белфаст, полицията разгони недоволните с...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Преговори в застой и нови удари между Иран и САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
По света
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутат от...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ