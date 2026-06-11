РИОСВ - Бургас е спрял проекта за изграждането на къмпниг на плаж "Бутамята"

След проверка на РИОСВ - Бургас на фирма, която спечелила търга за стопанисването на плаж "Бутамята", вече е връчен акт за административно нарушение. Към момента проектът е спрян.

Павел Маринов, директор на РИОСВ-Бургас: "След връчането на акта предстоят действия, които ние вече сме планирали. Първото ще бъде предписание за възстановяване на терена във вида, в който е бил преди подаването на заявлението. Това означава да бъдат премахнати всички колчета, кабели, да бъдат възстановени изцяло във вида, в който беше преди това."

Срокът за фирмата е 14 дни, а ако не се съобрази, следват и наказания.

Павел Маринов, директор на РИОСВ-Бургас: "При всички случаи ще бъдат издадени административни мярки за спиране на всеки действие, за осъществяване на намеренията. А също ще има и наказателно постановление, което ще преценим в какъв размер ще е, тъй като им е за първи път. Но това не е най-същественото. Важното е да бъде спряно действието в момента, за да бъде защитена територията и въобще законосъобразният процес в съгласуване на предложението на фирмата."

Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира по случая и разпореди проверки, както на процедурата по отдаването на терена, така и на издадените административни актове.

За БНТ от ДНСК са изпратили писмена позиция по случая, в която заявяват, че към момента няма одобрени ситуационни планове и издадена заповед от кмета на Община Царево за обособяване на места за времено разполагане на палатки, кемпери и каравани. От строителния контрол допълват още, че по разпореждане на Окръжна прокуратура в Бургас предстои и съвместна проверка с регионалната екоинспекция и полицията по случая.

След сигнал за разкопани дюни, във вчерашния ден екипът на БНТ е посетил и плаж "Каваци", където е установил, че от двете страни на пътя действително има такива изкопни дейности. Има поставена табела и на нея пише, че става въпрос за проект, който е свързан с реконструкцията на ВИК-мрежата за Созопол. Екип и на РИОСВ - Бургас е бил на място и е установир, че има засегнати сиви дюни. Тече проверка, установяват се нарушителите, а документите трябва да бъдат предадени и на прокуратурата:

Павел Маринов, директор на РИОСВ-Бургас: "Това е много сериозен проект, който от много години работят много служби и институции по него, финансирани от ОПОС, от Околна среда. Важен проект за развитието на туризма и на цялата мрежа, и на околната среда най-вече в южната част на Бургаска област. Съгласуван е, разбира се, има съответните документи, екологични оценки, ОВОС. - Тогава какъв е проблемът? Казвате, че има увредени дюни. Точно този въпрос трябва да проучим много внимателно, защото някои дюните бяха картирани след като бяха получени документите по одобряване на проекта, други дюни са картирани преди това. Със сигурност има някои документи, документи свързани с проекта, са безспорни, отговарят изцяло на законодателството. Трябва да видим какво е съответствието и къде точно минава трасето."

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