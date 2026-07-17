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КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.

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януари 62020 евро минимална заплата стигне работещите ниски доходи
Снимка: илюстративна
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От КНСБ с остра позиция против предложението да отпадне действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в бюджет 2026 г. От синдиката заявяват, че темата е от съществено значение за българското общество, защото засяга пряко близо половин милион работещи – всеки пети нает в страната – както и много други заети, чиито заплати са функция на измененията на законоустановеното минимално възнаграждение.

"Изразяваме категорично несъгласие с направеното предложение в § 44 от проекта на ЗДБРБ за 2026 г. Този текст суспендира действащото законодателство, „замразявайки“ законоустановеното минимално възнаграждение на страната за неопределено време до „приемането на промените“. Подобен подход поставя под риск доходите на най-нископлатените работници и служители, задълбочава социалните неравенства и създава сериозна несигурност за стотици хиляди български семейства."

В този смисъл всяка промяна в действащото законодателство следва да бъде предприемана внимателно след широк обществен дебат и при отчитане преди всичко на интересите на хората с ниски доходи, допълват от КНСБ.

Припомня се, че профсъюзът е последователен и конструктивен социален партньор в процеса на изготвянето на механизъм за определянето и последващото надграждане на минималната работна заплата и е давала множество законови и експертни предложения и участвайки активно в намирането на най-адекватния начин за транспонирането на европейската Директива за адекватни минимални работни заплати.

За КНСБ ключовият въпрос при изграждането на новия механизъм за работната заплата е оценката за нейната адекватност. Най-важният критерий за нея е дали тя осигурява покриването на необходимите средства за живот. Именно затова последователно настояваме за изработването на „Националната издръжка на живота“, която да бъде резултат от сътрудничество между държавата и социалните партньори, пише още в позицията.

КНСБ е убедена, че изработването на нов механизъм за определянето на МРЗ е обща отговорност на всички участници в тристранния социален диалог. Няма да приемем решения, които поставят под риск доходите на стотици хиляди работещи българи или отслабват принципите на социалния диалог, допълват от синдиката.

От КНСБ призовават Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят § 44 от проекта на ЗДБРБ за 2026 г., като запазят действащия текст на чл. 244 от КТ.

#замразяване на минималната заплата #бюджет 2026 г. #позиция #КНСБ #новини в Метрото

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