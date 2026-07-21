"Трябваше да реша 320 задачи за 10 минути": 9-годишно момче от Козлодуй е световен шампион по ментална аритметика

9-годишно момче от Козлодуй вече е световен шампион по ментална скоростна аритметика от Турция. След хиляди тренировки с помощта на древното сметало абакус той печели международни и световни олимпиади по ментална аритметика. Може ли математиката да измести компютърните игри?

Той е на 9, но вече има повече от десет купи, медали и грамоти от международни състезания по ментална аритметика. Преди броени дни Цветослав Балачев става и шампион в дисциплината на олимпиада в Турция.

Цветослав Балачев: "Трябваше да реша 320 задачи за 10 минути. И аз си ги решавах на олимпиадата, четливо се пише, и така станах шампион."

Интересът към менталната аритметика започва, когато е на 6. Родителите подкрепили увлечението на момчето към числата.

Даниела Сандулова: "Навсякъде си говорихме за колко е 1+1, 2+2, 3+3 и така си казвахме като стихче, и така се стигна до участието му в тази школа."

Цветослав Балачев: "Ето това топче е цифрата 1, това е 2, това е 3, а това е 4. Къде са другите пет? Ей, това е петицата отгоре, 6, 7, 8, 9."

Страстта на Цвети към задачите увлича и приятелите му.

Цветослав Балачев: "Защото виждат колко бързо ги решавам и искат да станат като мен – бързо да ги решават. Имам много приятели, които ме питат: „Цвети, може ли да ми помогнеш с тази и онази задача?“ И аз помагам на всеки един в класа."

Момчето е пример и за 6-годишното му братче, което все още не може да чете и пише, но знае да смята и вече също се състезава.

Даниела Сандулова: "Примерно тази? Денислав Балачев: На обратно е – 69. Това показва, че е 5+1 е 6, +3 е 9, става 69.

Семейството се гордее с успехите на момчетата и ги насърчава да продължат.

Даниела Сандулова: "Да бъдат сред най-добрите в света. Самият факт, че те го искат това нещо, за нас е огромен повод за гордост." Цветослав Балачев: "Пожелавам на мама и тати да са все така горди с мен и братчето ми, а Дени да стане дори по-добър и от мен."

Подготовката за това продължава, а следващото състезание за Цвети е още през есента.