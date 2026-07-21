Евродепутатът Емил Радев: Външната ни политика трябва да е предвидима, в момента политиката на правителството е многопластова

Българската външна политика трябва да е предвидима. В момента външната политиката на правителството е многопластова. От една страна предоставяме летище за удари срещу Иран и това е нормално, а от друга страна отказваме да участваме в „Коалицията на желаещите“, където една от целите е изграждане на противоракетен щит, и това едва ли не е националния суверенитет. Това каза в „Денят започва“ евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев.

„Ние години наред сме показвали, че сме стабилен партньор – и европейски, и в НАТО. Така че трябва наистина да продължим да водим една предвидима политика, да изпълняваме своите ангажименти към съюзниците и когато трябва да защитаваме националния суверенитет, да правим именно тези стъпки. Но и да не забравяме, че ние сме неразделна част от ЕС и НАТО“, подчерта той.

По думите му управляващите имат „двустранна политика“.

„Едно говорят навън пред европейските ни партньори, в НАТО, в Брюксел, в Париж, в Германия, и друго е говоренето вътре в страната – може би се опитват да се харесат на част от своя електорат, който има проруска политика, което е против европейската интеграция, против НАТО. Но всичко това дава различни сигнали. Да, виждаме, че отказваме да участваме, по думите на премиера, в „Коалицията на желаещите“, а от друга страна подкрепяме декларацията в Украйна, която точно подкрепя и дава ясна пътна карта какво ще прави тази коалиция“, каза още Емил Радев.

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