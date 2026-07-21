Транспортният министър: Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ

Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ. Това заяви транспортният министър Георги Пеев в студиото на „Денят започва“. 17 от сключените през годините договори вече се проверяват от Европрокуратурата, добави той. На този етап не е обсъждана темата за приватизация на железниците.

Министърът коментира и разполагането на американски самолети на авиобаза „Безмер“.

Георги Пеев – министър на транспорта: „Трябва да бъдем честни с нашите граждани. Имаме споразумение с партньорска държава и на базата на това споразумение има съответните процедури. Трябва да се спазват. Решително правителството премести самолетите от сърцето на София. Освен всичките административни проблеми, свързани с безопасността, нарушаване на полети, усещането на хората за тревожност не може да бъде лесно пренебрегвано.“

Около 300 институции, включително и общините, отговарят за пътната безопасност в страната. На въпрос каква е ефективността, министърът отговори:

"България разполага с изключително сериозен набор от данни, но най-големият проблем е координацията на тези данни между отделните институции. Целта на този план, който се координира от Министерството на транспорта, е тези данни да бъдат обединени в един интегриран пакет, който да се използва в реално време. Да се създаде рисков профил на отделните превозвачи, които участват в трафика – било то автомобили или тежкотоварен трафик – и тази информация да се използва за превенция. Безопасността не е само наказание. Наказанията са лесно приложими, но нашата цел е да направим превенция – в реално време да виждаме какво се случва на пътя и отделните институции, които имат различни отговорности, да могат да реагират своевременно."

Министърът подчерта, че цялото общество трябва да работи за подобряването на безопасността по пътищата.

"Няма да спра да повтарям – смяната на мантинелите и промяната на манталитета са две различни неща. Трябва да започнем от семейството, от образованието и от обучението на младите водачи. Цялото общество трябва да застане зад тази кауза."

Вижте целия разговор във видеото.