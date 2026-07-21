Продължава интензивният трафик на "Капитан Андреево"

Рекорден трафик през граничния пункт „Капитан Андреево“. След като вчера колоната от леки автомобили излезе на 2 километра извън пункта, от Гранична полиция отчитат над 10 хиляди и 400 обработени автомобила за денонощието.

Днес ситуацията е по-спокойна, но трафикът отново е интензивен, най-вече в посока Турция. Причината са турските изселници, които се прибират от Западна Европа към родината си за лятна почивка. Изчакването от българска страна отнема до 30–40 минути, като са проведени няколко срещи с турските власти за облекчаване на ситуацията.