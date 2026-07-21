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Продължава интензивният трафик на "Капитан Андреево"

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Продължава интензивният трафик на "Капитан Андреево"
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Рекорден трафик през граничния пункт „Капитан Андреево“. След като вчера колоната от леки автомобили излезе на 2 километра извън пункта, от Гранична полиция отчитат над 10 хиляди и 400 обработени автомобила за денонощието.

Днес ситуацията е по-спокойна, но трафикът отново е интензивен, най-вече в посока Турция. Причината са турските изселници, които се прибират от Западна Европа към родината си за лятна почивка. Изчакването от българска страна отнема до 30–40 минути, като са проведени няколко срещи с турските власти за облекчаване на ситуацията.

Яни Пейчев – началник на ГКПП „Капитан Андреево“: „В тази връзка сме създали необходимата организация, като сме разкрили максимален брой автоматизирани работни места. Разполагаме със служители, които са пренасочени от друга регионална дирекция на Гранична полиция и подпомагат граничните проверки при това интензивно движение. Имаме и служители, които извънредно са извикани на работа от почиващи смени и са включени в граничните проверки. Въвели сме в експлоатация всички технически средства, предназначени за гранични проверки.“

#рекорден трафик # ГКПП "Капитан Андреево"

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