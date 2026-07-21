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Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по бюджета

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Чете се за: 06:42 мин.
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До изтичане на законовия срок, депутатите внесоха 69 предложения за промени

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Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в Закона за държавния бюджет за следващата година. Те ще бъдат обсъдени днес за второ четене в Бюджетната комисия към парламента. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, ремонти на църкви и гаранция за общинските проекти.

Управляващите са внесли девет предложения за поправки в бюджета. С повечето от тях се внасят уточнения във вече заложени текстове. Така например се създава ред, по който ще бъдат финансирани общините, чийто проекти са били заложени в приложение към бюджета миналата година и чието изпълнение е започнало. Те ще бъдат степенувани в зависимост от фазата, до която са стигнали.

С новите поправки в закона се променя цялостно финансирането на общините. Вече няма да има отделни проекти заложени в бюджета, както беше през миналата година, а се връща стария ред, а именно - одобрение на проектите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

От "Прогресивна България" (ПБ) са внесли предложение, с което също така се гарантира, че държавните служители ще запазят нетните нива на заплатите си след като започнат да плащат 20% от осигуровките си. Управляващите заделят и 2 млн. евро за реставрация на паметника на Шипка.

С поправки се въвежда ограничение на заплатите на ръководствата на публичните предприятия до нивото на депутатските заплати, а именно един народен представител взима 4236 евро. Също така в преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет, ще бъде оказано, че в съветите на директорите и в надзорните съвети на държавните дружества ще могат да влизат само трима души. Изключение за големи предприятия се допуска след решение на Министерския съвет или на общината-собственик, съответно.

В закона от ПБ предлагат да бъде записано и, че началниците на политическите кабинети, няма да може да получават бонуси. Залага се преходен срок до 1 септември, при който ще важат новите правила за трудовия стаж - оттогава той ще се изчислява по часове, а не по календарни дни. Очаква се това да засегне хората, които работят на половин работен ден.

И опозиционните партии са внесли много предложения. От ГЕРБ-СДС са заложили поправки в бюджета, чрез които да се финансира ремонта на ключови пътни отсечки. Предлагат също така да бъдат отделени пари за ремонт на спортната база на Белмекен, да бъде осигурено допълнително финансиране на научния институт "Западни покрайнини", както и да има повече средства за Министерството на външните работи.

От партията настояват също така да бъдат отделени достатъчно пари за гарантиране на започналите общински проекти, за реконструкция на водопроводни мрежи и за подкрепа на лекарите специализанти. Смятат и, че може да бъде направена промяна в разходната част на бюджета, така че да може да се финансира и 60% увеличение на месечните помощи за отглеждане на деца, както и данъчните облекчения за млади семейства.

От "Демократична България" (ДБ) предлагат да се увеличат таксите върху хазарта, да се заложи по-високо ниво на очакваните приходи, заради занижените прогнози за Брутния вътрешен продукт. Също така смятат, че трябва да бъде намалено нивото както на капиталовите, така и на разходите за издръжка. Заради орязването на разходите, автоматично ще намалее и дълга, а оттам ще падне и сумата необходима за дългово финансиране.

Депутатите на ДБ предлагат да се запази Комисията по досиетата, както и да бъдат осигурени пари за нови вертолети за гасене на пожари.

От "Прогресивна България" (ПП) предлагат да се върне публичната схема за финансиране на общините. Също така да бъдат осигурени повече пари за социално подпомагане, за компенсации на родителите, заради липсата на детски градини. Предлагат и да бъдат отделени допълнително пари за ремонт на посочени храмове.

Искат да бъде ограничено и прехвърлянето на вещни права при дължими публични задължения. Предлагат твърдо да бъде въведена забрана за рекламата на хазарт, във всички форми, както и да се вдигнат глобите за нарушителите.

Множеството предложения са внесли и от ДПС. От партията се обявяват против намаляването на субсидията при вероизповеданията, да се подпомогнат нерентабилните транспортни линии, както и да се осигури повече подкрепа за земеделските производители. Предлагат също така да се запази автоматичното увеличение на заплатите в МВР, военните и НСО.

Предлагат да се увеличи месечната помощ за отглеждане на деца, да бъдат заделени пари за подкрепа на въздушни линии, за превенция в здравеопазването, за култура. Да бъде запазена комисията по досиетата.

От Възраждане предлагат не само Комисията по досиетата да бъде закрита, но и други ведомства, чийто функции могат да се изпълняват от министерства. Настояват да бъдат намалени заплатите в Комисията за финансов надзор, както и да има повече пари за подпомагане на студентите и на родителите на малки деца. Настояват да бъдат заделени и пари за ремонта на язовир Огоста.

От партията считат, че трябва да бъдат пренасочени пари от военни разходи към ремонт на пътища. Настояват да се заделят пари за ремонт на сградите на съдебната система, както и капиталовите разходи на МВР. Няколко от предложенията са насочени към подпомагане на проекти в община Пловдив.

Заседанието на бюджетната комисия за второ четене на закона за държавния бюджет е насрочено за 12,30 днес.

#поправки #бюджет #депутати #новини в Метрото

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