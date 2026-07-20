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Безплатна здравна профилактика в Русе за пациенти без здравни осигуровки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Чете се за: 02:17 мин.
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безплатна здравна профилактика русе пациенти без здравни осигуровки
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Близо 300 000 души у нас са без здравни осигуровки по данни на НАП. Лекарите в Русе обаче продължават да правят безплатни профилактични прегледи за неосигурени пациенти. Целта е всички да получат достъп до медицинска помощ. Има ли интерес към безплатната здравна профилактика?

Преди шест месеца Тинка Пенчева разбира, че има онкологично заболяване. Следва спешна операция и лечение в русенския онкологичен център. Днес е убедена, че липсата на профилактика крие рискове, които могат да бъдат избегнати.

Тинка Пенчева, пациент: „13-сантиметрова киста на левия яйчник. 20 години не бях ходила на профилактичен преглед при гинеколог. Може би, ако е била по-малка, да са я открили, щях да мина лапароскопски. Давам акъл и казвам – ходете, трябва! Тези профилактични прегледи не са ей така! Борбена съм! Не съм се отказала! Животът продължава!“

От безплатните прегледи могат да се възползват здравно неосигурени жени, такива с ниски доходи и многодетни майки на възраст от 30 до 50 години.

Д-р Камен Кожухаров, управител на КОЦ – Русе: „Пакетът е „Женско здраве“ – за гърда и за рак на шийката на матката, гинекологични прегледи. Целта е да се хване в по-ранен стадий.“

Въпреки че прегледите не се заплащат, интересът към тях е слаб.

Д-р Камен Кожухаров, управител на КОЦ – Русе: „Много малко се интересуват. Тази година пак ще се работи с медиаторите, за да ги подтикнат все пак да дойдат на прегледи. Проблемът ще възникне по-нататък. След тази диагноза трябва да отиде да се осигури, за да може да се продължи лечението, тъй като лечението струва десетки хиляди евро.“

От началото на месеца само в русенския онкологичен център са установени четири случая на рак на гърдата при млади пациентки.

#без здравни осигуровки #профилактика #Безплатни прегледи #пациенти

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