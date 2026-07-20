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Бурите продължават и през следващите дни

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През следващите дни температурите ще се понижават, по-съществено през втората половина на седмицата.

Ще има и слънчеви часове, но и в много райони – валежи и гръмотевични бури.

Усложнена обстановка се очаква през следващото денонощие. Предупреждение за значителни количества валежи, гръмотевична дейност и опасност от градушки е обявено в много области на страната.

През нощта валежи се очакват в Югозападна, Централна Южна и Североизточна България, както и в районите около Стара планина, а утре ще бъдат по-интензивни и на повече места в източните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 30° и 36°, в София – около 30°, а по морския бряг – от 26° до 30°.

Вятърът ще е слаб до умерен от север-северозапад, а в часовете преди обяд по Черноморието – все още от югоизток.

Валежи, гръмотевици и условия за градушки ще има утре и по морския бряг – още сутринта по северното крайбрежие, а по-късно през деня и почти по цялото крайбрежие.

Температурата на морската вода е 24–25°, но на север от Калиакра падна под 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, с височина на вълните до около метър.

В планините също ще има валежи и гръмотевични бури, на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област.

И там ще има условия за градушки. Ще духа умерен, а по високите върхове – силен вятър от запад-северозапад.

Под влияние на обширна област от високо атмосферно налягане в по-голямата част от Европа утре ще бъде слънчево, а в Испания и Италия – и горещо. С валежи ще бъде на Скандинавския полуостров, както и на много места в Източна Европа, включително и на Балканите.

Още в сутрешните часове в северозападните райони ще има превалявания.

След обяд валежи и гръмотевична дейност се очакват в северната половина на полуострова, а в южната ще остане слънчево и много горещо.

У нас и в сряда на много места в страната ще има валежи, придружени от гръмотевици и условия за градушки.

По-значителни количества се очакват в Източна България. В четвъртък ще бъде много ветровито, но превалявания и гръмотевици ще има главно в източните и планинските райони.

В петък и събота отново ще вали на повече места в страната, а температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за месец юли.

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