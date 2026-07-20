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В Деня на пожарникаря: Разказ за битката с огъня от първо лице

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
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През последните две години България се нареди сред десетте държави от ЕС, които бяха най-тежко засегнати от горски пожари. През 2024 г. в страната са регистрирани 35 000 пожара, като огнени фронтове затвориха за дни Сакар планина, Родопите и Малешевската планина.

През 2025 година пожарите са били 33 000.

В деня на Свети Илия огнеборците в България отбелязват своя професионален празник. Срещаме ви с един млад пожарникар от Сандански.

33-годишният мл. инсп. Роберт Спириев от Сандански вече 13 години упражнява професията, за която мечтае от дете. Костюмът, който облича, тежи близо 25 килограма заедно с дихателния апарат. Облича се за по-малко от минута. Но Роберт и колегите му го правят два пъти по-бързо.

Изменението на климата и демографският проблем водят до обезлюдяване на цели села, а оттам и до големите пожари.

Мл. инсп. Роберт Спириев, старши пожарникар: „Пустеещите дворове и сухата растителност, като треви и храсти, влизат много лесно със силен вятър в непочистените дворове на хората. И стават сложни пожари с висок интензитет, които после се гасят много трудно.“

Семеен, с две деца, младши инспектор Роберт Спириев знае, че всеки момент може да бъде извикан извънредно.

Мл. инсп. Роберт Спириев, старши пожарникар: „Децата ми носят телефона постоянно, защото знаят, че сме на повикване. Тук сме малка служба с невероятно голям район. Шести в страната ни е районът. Това нещо, като го разделите на 25 човека оперативен състав, сметката излиза, че си всеки ден на работа. На повикване. Шкафчетата са отключени.“

От големите мисии, в които участва в Гърция през 2023, 2024 и 2025 г., спомените неизбежно изплуват.

Мл. инсп. Роберт Спириев, старши пожарникар: „Големият горски пожар в Александруполис. Пожар с огромни мащаби. Може би на стотици километри. Около 100 км беше съедено – тук, до отбивката за Кюстендил, докъдето видят очите, беше изгоряло. Всичко по пътя – ферми, сервизи. Но, както казах, помним доброто, благодарността на хората.“

След всяка смяна старши пожарникар Спириев и колегите му си пожелават само едно – по-леки произшествия и да се върнат всички живи и здрави. Защото огънят няма почивен ден.

#Деня на пожарникаря #битка с огъня #разказ от първо лице #пожарникар

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