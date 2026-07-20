Конференция на българските дипломати: Обсъдиха войната в Украйна и българската позиция за "Коалицията на желаещите"

Годишната конференция на българските дипломати по света очерта основните външнополитически приоритети на страната. Президентът Йотова и премиерът Радев отново коментираха в изказванията си темата за войната в Украйна и позицията на България относно „Коалицията на желаещите“. Домакин на срещата, която продължава и утре, е първият ни дипломат Велислава Петрова.

Премиерът Румен Радев призова за по-активна външна политика в подкрепа на дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта по мирен път.

Румен Радев, министър-председател: "Защото тази война на изтощение, тази война на унищожение вече в сърцето на Европа, която непрекъснато разширява своят пространствен обхват, ескалира и води до, мога да кажа, недопустими заплахи за нашия мир, за нашата сигурност, за нашите икономика и социални системи, трябва час по-скоро да спре. И аз очаквам тук активната роля на българската дипломация."

Президентът Илияна Йотова заяви, че България може да бъде сред авторите на споразумение за мир в Украйна заедно с европейските партньори. Тя акцентира, че България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на тази война, но изрази съмнение колко от страните в Евросъюза подкрепят тази позиция.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма изградена консенсусна политика, няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт. Впрочем, разразилата се дискусия в последните дни относно участието на България в "Коалицията на желаещите" е тема както с вътрешен, така и с международен характер. Не се притеснявам да говоря по този въпрос, защото смятам, че позицията на страната ни в този момент и в този случай е правилна."

България няма решение за участие в подобни формати без санкцията на парламента, добави още Йотова.

Тя отправи и критика за някои позиции във външната ни политика, за които президентската институция не е била предварително информирана.

Първият ни дипломат Велислава Петрова призова посланиците ни по света за повече активност при защитата на националните интереси на страната.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. С ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и на преначертаване на границите чрез сила."

От президент, премиер и външен министър дипломатите ни чуха и призиви за по-активна работа по привличане на повече чужди инвеститори, енергийна и транспортна свързаност и активна културна дипломация.



