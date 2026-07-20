Външният министър за Украйна: България не приема преначертаване на граници със сила

Премиерът Румен Радев обяви, че в петък е била получена нота от посолството на САЩ с искане за разполагане на до осем самолета-цистерни в авиобаза "Безмер" в подкрепа на американските операции в Близкия изток. Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването им, тъй като съгласно българското законодателство подобно решение се взема от парламента. Новината Радев обяви на конференциятга на българските посланици по света, в която участие взе и президентът Илияна Йотова, а домакин бе министърът на външните работи Велислава Петрова.

При обявяването на новината пред посланиците ни премиерът Румен Радев подчерта, че кабинетът на Росен Желязков е взел предишното решение за разрешаване за престой на предишните 10 американски самолети на летище "Васил Левски" без да каже истинската причина за тяхното пребиваване, т.е. я е скрил и е трябвало от снимки на хората да става ясно, че има, както каза премиерът, едни 10 големи военни самолета, които са на столичното летища. Освен това не е внесъл и решението на правителството за гласуване в Народното събрание, както изисква законодателството.

След това служебният кабинет Гюров също е разрешил удължаване на престоя, а от кабинета на Радев се е искало той да бъде още веднъж удължен за неопределено време. Премиерът разказа, че е предложил самолетите да не стоят на гражданското летище "Васил Левски", а да бъдат преместени във военните ни бази, но от американска страна са отказали. За това и на 30 юни срокът за пребиваването им е приключил и всички самолети са напуснали столицата. Но от тук нататък с новото решение ще се действа по корено различен начин.

Румен Радев-министър-председател: "В края на деня, в петък, 17 юни, получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до осем самолета-цистерни на летище "Безмер" за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток, позовавайки се и на споразумението, подписано през 2006 г. между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната.

"А летище "Безмер" по силата на това споразумение, е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес с решение на Министерския съвет ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище "Безмер", заяви премиерът.

Тези действия премиерът нарече част от важната дипломация и наистина сериозната политика, която трябва да води България, така че да изпълнява своите национални интереси.

Наред с много други акценти в изказването си на конференцията президентът Илияна Йотова акцентира върху темата за българското участие в Коалицията на желаещите и определи позицията на страната ни, че не съществува военно решение за постигане на траен мир в Украйна като правилна. Тя обаче изрази съмнение колко от европейските ни партньори подкрепят тази позиция.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма изградена консенсусна политика или, да си го кажем направо, няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт. Впрочем разразилата се дискусия в последните дни относно участието на България в Коалицията на желаещите е тема както с вътрешен, така и с международен характер. Не се притеснявам да говоря по този въпрос, защото смятам, че позицията на страната ни в този момент и в този случай е правилна."

Президентът използва факта, че се намира пред външния ни министър и дипломатите, за да отправи и критики, че има позиции на Външното ни министерство, които не се съгласуват с президентската институция. Като домакин на конференцията министър Велислава Петрова призова дипломатите ни по света за повече активност при защита на националните ни интереси и търсене на решения там, където тя ги няма.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейския съюз и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. С ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и на преначертаване на границите чрез сила."

Конференцията продължава днес през целия ден и утре.