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Как Мондиал 2026 промени футбола

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колев орманджиев
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След финала на световното първенство по футбол, в който Испания победи Аржентина с 1:0, гости в предаването "Денят започва" бяха футболните анализатори Стоян Орманджиев и Павел Колев.

"Аз бях за Аржентина, признавам си, защото много пъти съм казвал и съм имал възможност да споделям, че поводът да гледам футбол изобщо е Диего Марадона и световното първенство 82-ра в Испания. Това е първото световно първенство, което помня. Но този аржентински отбор не ми хареса и бях сигурен, че Испания ще спечели", каза Павел Колев.

"Аз по-скоро бях раздвоен, защото нито един от двата отбора не мога да кажа, че ми е любим. Но, по-скоро ми се искаше европейският отбор да спечели, така че съм доволен, че Испания спечели. 13 на 10 са титлите за Европа срещу Южна Америка. Отново предимство, така че аз съм доволен", сподели Стоян Орманджиев.

"Имахме два отбора, които не бяха особено равностойни, от гледна точка на технически потенциал. Ясно е, че Испания превъзхождаше в пъти Аржентина. И тактиката на Аржентина, на практика, особено след червения картон на Енцо Фернандес, беше да стигне до дузпи. Успяха да вкарат мача в продължение, което все пак е голямо постижение за тях очевидно, но разликата в класите в момента между двата отбора говоря като отбори, защото индивидуално разбира се и Аржентина разполага с доста добри футболисти, но разликата в класите е много голяма между двата отбора и съвсем логично в крайна сметка се стигне и до гола за Испания", обясни Колев.

"Световното започна, мина на един дъх, рекордите бяха счупени, нещо, което е абсолютно нормално, всичките притеснения за организационни проблеми, толкова много мачове, как ще се изиграят, дали ще могат да бъдат изгледани всичките мачове, разбира се, най-запалените фенове, сигурно и те не са успели да ги изгледат, особено тук в Европа, беше предизвикателство. Но трябва да кажем, че този експеримент на FIFA с тези ярки звезди, защото не само Меси, не само Роналдо, битката за голмайсторския приз беше много сериозна и там се счупиха рекорди, Килиан Мбапе стана играч с най-много голове на световно първенство. Така че имаше доста любопитни, интересни моменти, но трябва да отбележим, че все пак и това световно имаше и неща, които така ще останат с горчив привкус за организаторите", каза Стоян Орманджиев.

На въпроса бетонира ли се на поста с политиката, която води Джани Инфантино, Павел Колев отговори:

"Следващите четири години това ще е президентът на ФИФА, колкото и на някои европейски федерации това да не им се иска. Мисля, че около 15 милиарда долара ще бъде печалбата на ФИФА от това световно първенство, което е абсолютен рекорд и прави Мондиала най-успешното спортно събитие изобщо в световен мащаб. И все пак говорим за един турнир, който се провежда веднъж на четири години. Тези пари, голяма част от тях ще бъдат разпределени на националните федерации - 211. Огромна част от тях ще бъдат изключително доволни от този факт. Мисля, че в момента около 10 милиарда долара се получават само за класиране на световно първенство. Отделно всяка федерация, която е успяла да класира националния си отбор, получава около 2 милиона и половина, за да си покрие разходите по подготовка за самото първенство в САЩ, Мексико и Канада."

Относно идеята следващият Мондиал да бъде от 64 отбора, Стоян Орманджиев заяви:

"Предполагам, че на Джани Инфантино лекичко вече почва да се прокрадва тази идея. Почва да се споменава броя на 64 отбори. Мисля, че все повече и повече ще се коментира."

Вижте разговора във видеото!

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