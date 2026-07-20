Испания празнува! Хиляди излязоха по улиците след победата на националния отбор на финала на Мондиал 2026

Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор с 1:0 след продължения срещу Аржентина на финала на Световното първенство в Мадрид, съобщават световните агенции.

Въпреки предстоящия работен ден, централните улици на Мадрид са пълни, а колите свирят с клаксони. Празненствата в столицата започнаха още преди самия мач. В целия град хората можеха да гледат футболния мач на гигантски екрани в специални фен зони. Баровете, излъчващи мача, бяха препълнени, като много от тях дойдоха да гледат мача, носейки национални знамена.

Веднага след мача силен рев на фенове и продължителни аплодисменти отекнаха из центъра на Мадрид. Испанците започнаха да танцуват, да скачат от радост и да се прегръщат. Често се чуваше едно от любимите футболни скандирания „Yo soy espa ol, espa ol, espa ol“ („Аз съм испанец, испанец, испанец“).

„Все още не мога да повярвам, ние сме шампиони! Всички сме много горди. С приятелите ми ще празнуваме цяла нощ“, каза фенката Кристина пред ТАСС.

„Бяхме фаворити от самото начало на шампионата. Щастлив съм, възхитен съм, ние сме най-добрите!“, добави Антонио.

Много местни политици, включително премиерът Педро Санчес, поздравиха испанския отбор за победата. Премиерът, заедно с крал Фелипе VI на Испания и съпругата му Летисия, както и дъщерите им Леонор и София, гледаха мача от трибуните в Ню Джърси.

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