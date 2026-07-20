БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната...
Чете се за: 07:20 мин.
Правителството ще иска от парламента разрешение за...
Чете се за: 03:20 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Испания празнува! Хиляди излязоха по улиците след победата на националния отбор на финала на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Запази
испания празнува хиляди излязоха улиците победата националния отбор финала мондиал 2026
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор с 1:0 след продължения срещу Аржентина на финала на Световното първенство в Мадрид, съобщават световните агенции.

Въпреки предстоящия работен ден, централните улици на Мадрид са пълни, а колите свирят с клаксони. Празненствата в столицата започнаха още преди самия мач. В целия град хората можеха да гледат футболния мач на гигантски екрани в специални фен зони. Баровете, излъчващи мача, бяха препълнени, като много от тях дойдоха да гледат мача, носейки национални знамена.

Веднага след мача силен рев на фенове и продължителни аплодисменти отекнаха из центъра на Мадрид. Испанците започнаха да танцуват, да скачат от радост и да се прегръщат. Често се чуваше едно от любимите футболни скандирания „Yo soy espa ol, espa ol, espa ol“ („Аз съм испанец, испанец, испанец“).

„Все още не мога да повярвам, ние сме шампиони! Всички сме много горди. С приятелите ми ще празнуваме цяла нощ“, каза фенката Кристина пред ТАСС.

„Бяхме фаворити от самото начало на шампионата. Щастлив съм, възхитен съм, ние сме най-добрите!“, добави Антонио.

Много местни политици, включително премиерът Педро Санчес, поздравиха испанския отбор за победата. Премиерът, заедно с крал Фелипе VI на Испания и съпругата му Летисия, както и дъщерите им Леонор и София, гледаха мача от трибуните в Ню Джърси.

Вижте повече във видеото!

Свързани статии:

Испанско фламенго ще звучи по улиците на Ню Йорк след успеха на "Ла Фурия"
Испанско фламенго ще звучи по улиците на Ню Йорк след успеха на "Ла Фурия"
Феновете на Испания са вярвали във възможностите на футболистите...
Чете се за: 00:40 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
Феран Торес донесе безценния гол срещу световния шампион, а...
Чете се за: 06:02 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира на БНТ 3
4
Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети в ефира...
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото спортно събитие в историята
5
Финалът на 23-ото Световно първенство по футбол ще бъде най-скъпото...
Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив
6
Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
3
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Футбол

Как Мондиал 2026 промени футбола
Как Мондиал 2026 промени футбола
Иво Иванов: Отборът на Испания беше забележителен, те заслужаваха победата Иво Иванов: Отборът на Испания беше забележителен, те заслужаваха победата
Чете се за: 05:57 мин.
Испанско фламенго ще звучи по улиците на Ню Йорк след успеха на "Ла Фурия" Испанско фламенго ще звучи по улиците на Ню Йорк след успеха на "Ла Фурия"
Чете се за: 00:40 мин.
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
77635
Чете се за: 06:02 мин.
Владимир Стоянов: Испания е фаворит, но отборът на Аржентина не трябва да бъде подценяван Владимир Стоянов: Испания е фаворит, но отборът на Аржентина не трябва да бъде подценяван
Чете се за: 01:25 мин.
Българската следа във вечния дуел между Испания и Аржентина: Димитър Руменчев и финалът отпреди 60 години Българската следа във вечния дуел между Испания и Аржентина: Димитър Руменчев и финалът отпреди 60 години
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Правителството ще иска от парламента разрешение за американски самолети-цистерни в „Безмер“
Правителството ще иска от парламента разрешение за американски...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната в Украйна Президентът Илияна Йотова: Няма военно решение на войната в Украйна
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
Чете се за: 06:02 мин.
Спорт
НЗОК: Не може да се надгражда една система, която не работи
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Нов скок на горивата: Какво ще се случи с цените през следващите...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Данъчните инспектори под лупа: Как се стигна до подкуп при проверка?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Празнуваме Илинден
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ