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Температури под климатичните норми през новата седмица

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Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В понеделник денят ще започне със слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 31°. Преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, по-интензивни в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, а в Дунавската равнина – умерен. С него ще започне захлаждане.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над северното крайбрежие, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа бриз. Максималните температури ще бъдат между 28° и 29°. Температурата на морската вода е 25° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над масивите на Западна, а след обяд и на Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, на места и значителни. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, а на 2000 метра – около 20°.

През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Повишена е вероятността на места количествата на валежите да бъдат значителни, като ще има и градушки. С умерен и силен северозападен, а в Източна България временно север-североизточен вятър ще нахлува сравнително студен въздух. В четвъртък валежите временно ще отслабнат, но в петък отново ще се активизират. По-интензивни и по-значителни по количество ще бъдат в Югозападна и Източна България. В петък максималните температури в повечето райони ще бъдат около и под 25°, което е под климатичните норми за периода. В събота валежите ще са на малко места.

#захлаждане #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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