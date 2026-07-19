Димитър Бербатов: Давам леко предимство на Аржентина, но очаквам футболен спектакъл във финала

Бившият капитан на България призна, че ще подкрепя Лионел Меси, но се възхити и от играта на Испания
Бившият капитан на националния отбор на България Димитър Бербатов очаква зрелищен финал на Световното първенство 2026 между Испания и Аржентина. Според него двата отбора заслужено са достигнали до битката за трофея, а лекото му предпочитание е към действащия световен шампион заради Лионел Меси.
"Надявах се Англия да се класира за финала, но за съжаление това не се случи. Сега ни очаква друг голям сблъсък – Испания срещу Аржентина“, заяви Бербатов.
Бившият нападател призна, че изпитва симпатии и към двата отбора, тъй като и двата демонстрират футбол на изключително високо ниво.
"Харесвам Лионел Меси и това, което прави вече толкова много години. От друга страна, испанците също ми доставят огромно удоволствие с начина, по който играят. Затова ще гледам финала с желание да се насладя на добър футбол“, каза той.
Бербатов очаква тактическата битка да бъде ключов фактор в срещата, но се надява двубоят да предложи и повече голове.
"Понякога във финалите тактиката надделява, защото най-важното е да спечелиш по какъвто и да е начин. Въпреки това ми се иска да видим голове и хубав футбол, който да остане в историята“, допълни той.
Попитан за своята прогноза, Бербатов даде леко предимство на Аржентина.
"Ако трябва да дам прогноза, бих наклонил везните съвсем малко към Аржентина. Те вече са световни шампиони, а Лионел Меси продължава да прави футбола истинско изкуство. Именно заради него бих дал минимално предимство на Аржентина“, завърши Димитър Бербатов.