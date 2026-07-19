Методи Митрев и синът му Ивайло сбъднаха мечтата си с билети за финала на Мондиал 2026

Понякога най-големите мечти не се измерват в пари. Измерват се в годините, които оставяш зад гърба си. В решенията, които променят целия ти живот. И в надеждата, че един ден всичко, което си жертвал, ще има смисъл.

Преди години Методи Митрев напуска България с семейството си и заедно тръгват към САЩ, като хиляди други българи. С куфър пълен с надежди и с мисълта, че един ден всичко ще си струва.

"В България беше лошо да изхранваш семейство, имах две деца вече и накрая реших да опитаме новия свят. Имало е моменти, в които съм се двоумял дали съм направил правилното решение, но изглежда, че съм направил, имайки предвид до къде съм стигнал, тръгвайки от нищо от България. От нищо", сподели той в интервю за БНТ.

И сред всички промени има едно нещо, което остава непроменено – футболът. Любовта към играта, която с времето се превръща в общ език между баща и син.

"Ние гледаме и играем футбол заедно, откакто се помня. Той ме вкара във футбола и това е любимото ми нещо, което да правя", допълни неговият син Ивайло.

Двамата ще изгледат на живо финала на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина.

"Баща ми и майка ми не ми позволяват да правя много неща за тях, но ми позволиха да купя билети за финала", разказа Ивайло. "Почувствах се горд, когато детето ти намери начин да се отблагодари за грижите, които си положил за него", добави гордият баща.

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