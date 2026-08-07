Масажистът на Диего Марадона: В последните си дни той беше прикован към леглото и се беше предал

Разследването около смъртта на Диего Марадона продължи с нови разтърсващи свидетелски показания. По време на процеса в Аржентина масажистът на футболната легенда Николас Тафарел заяви, че в последните дни от живота си световният шампион от 1986 година е бил прикован към леглото, отказвал е да се храни и е изглеждал напълно примирен със съдбата си.

"Не ставаше от леглото, не искаше да яде, не искаше да се къпе и беше спрял да се грижи за личната си хигиена“, разказа Тафарел пред съда. По думите му той нееднократно е предупреждавал медицинския екип, че състоянието на Марадона се влошава и че е необходимо лекарите да го посещават всеки ден.

Масажистът свидетелства още, че тялото на легендарния футболист е било силно подуто, а краката му – отекли. Според него лекарите са го уверявали, че симптомите ще отшумят, но това така и не се случило.

Особено емоционален момент в съдебната зала беше разказът му за последния разговор с Марадона на 24 ноември 2020 година - ден преди смъртта му. Тафарел опитал да го убеди да стане и да изпие традиционното аржентинско мате, но получил краткия отговор: "Не искам нищо, Тафита. Това е.“

Диего Марадона почина на 25 ноември 2020 година на 60-годишна възраст от сърдечна недостатъчност и остър белодробен оток, две седмици след операция. По делото седем медицински специалисти са обвинени в евентуална лекарска небрежност, като всички отричат да носят вина. Ако бъдат признати за виновни, ги грозят присъди до 25 години затвор. Процесът се очаква да продължи и през следващите седмици.