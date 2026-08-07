Роберт Левандовски не успя да се разпише при победа на Чикаго Файър за Купата на лигата

Доскорошният голмайстор на Барселона Роберт Левандовски игра 64 минути при победата на новия му тим Чикаго Файър срещу мексиканския Некакса с 2:0 за Купата на лигата.

Полският централен нападател започна като титуляр за тима от Чикаго и бе сменен в 64-ата минута от финландеца Робин Лод. Така той не успя да повтори представянето си от срещата с Шарлът, в която вкара и двете попадение за успеха с 2:1.

Головете за успеха на Чикаго Файър вкараха Джонатан Дийн и Аднрю Гътман. Следващите мачове на американския тим са срещу Сантос Лагуна и Крус Асул.