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Коло-Коло представи Возиня с впечатляващо шоу пред 30 000 фенове

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Спорт
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Парашутист достави фланелката на национала на Кабо Верде на стадиона, а опитният вратар може да дебютира още на 10 август срещу Унион Ла Калера

коло коло представи возиня впечатляващо шоу 000 фенове
Снимка: AP Photo
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Чилийският гранд Коло-Коло организира зрелищно представяне на новото си попълнение Возиня, като националът на Кабо Верде беше приветстван пред близо 30 000 привърженици на клубния стадион.

Най-атрактивният момент от церемонията беше доставката на фланелката на 40-годишния вратар. Тя пристигна на терена с парашутиста и атлет на Red Bull Себастиан "Ардиля“ Алварес, който се приземи на стадиона под аплодисментите на феновете. Возиня ще защитава цветовете на Коло-Коло с номер 29.

Опитният страж подписа с чилийския клуб на 4 август, след като се раздели като свободен агент с португалския Шавеш, където играеше от 2024 година. Очаква се той да направи официалния си дебют още в нощта на 10 август, когато Коло-Коло се изправя срещу Унион Ла Калера в мач от първенството.

Возиня привлече сериозно внимание с изявите си на световното първенство през 2026 година, където помогна на Кабо Верде да достигне елиминационната фаза. Африканският тим отпадна драматично след загуба с 2:3 след продължения от бъдещия финалист Аржентина.

Силното представяне на Мондиал 2026 повиши значително и пазарната стойност на вратаря. Според Transfermarkt оценката му е нараснала десетократно – от 50 000 евро преди шампионата до 500 000 евро след края на турнира.

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#ФК Коло Коло #Возиня

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