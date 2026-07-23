Возиня и Холанд се отличават в Идеалния отбор на феновете на Мондиал 2026

Вратарят на кабовердианците Возиня и звездата на норвежкия национален отбор по футбол Ерлинг Холанд са ключовите имена в най-добрите 11 на световното първенство по футбол, избрани от феновете. Те имаха възможност да гласуват на официалната интерактивна платформа на Международната федерация ФИФА.

Возиня бе категорично начело във вота за вратар с 39.6% от гласовете, след като записа няколко впечатляващи мача за Кабо Верде. Той изпревари дори вратаря на шампионите от Испания Унай Симон, който завърши със "Златната ръкавица", присъдена му от ФИФА.

Возиня бе без клуб, след като напусна португалския втородивизионен Шавеш преди началото на турнира. При флавиенците той бе съотборник на Рейналдо и Давид Кусо, които през лятото пристигнаха в българския шампион с трансферни суми. Возиня направи седем спасявания за равенство с Испания на старта, а в елиминациите вкара Аржентина в продължения.

Холанд събра 27.5% от гласовете при нападателите, след като изведе Норвегия до първи четвъртфинал в историята на страната. Той вкара седем гола в пет мача, включително два за елиминирането на петкратния шампион Бразилия.

Отбор на феновете:

вратар: Возиня (Кабо Верде)

защитници: Педро Поро (Испания), Лисандро Мартинес (Аржентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурея (Испания)

халфове: Родри (Испания), Майкъл Олисе (Франция), Джуд Белингам (Англия)

нападатели: Лионел Меси (Аржентина), Ерлинг Холанд (Норвегия) и Килиан Мбапе (Франция).