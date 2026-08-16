Мохамед Салах направи официалния си дебют за Трабзонспор

Мохамед Салах записа първите си официални минути с екипа на Трабзонспор. 34-годишният египетски нападател дебютира за новия си отбор при равенството 1:1 срещу Касъмпаша в среща от първия кръг на турската Суперлига.

Бившата звезда на Ливърпул започна двубоя на резервната скамейка, преди да се появи на терена в 58-ата минута. Салах получи малко повече от половин час, за да направи първите си стъпки в турския футбол.

Египтянинът опита да донесе победата на Трабзонспор, като отправи два неточни удара, а освен това пропусна и една добра възможност пред противниковата врата. Салах регистрира три докосвания на топката в наказателното поле на Касъмпаша, но не успя да ознаменува дебюта си с попадение.

Трансферът в Трабзонспор постави началото на нов етап в забележителната кариера на нападателя след осем години в Ливърпул. С екипа на мърсисайдци Салах се утвърди като една от най-големите фигури в историята на клуба.

Египтянинът напусна "Анфийлд“ с впечатляващ актив от 257 гола в 442 мача, който го нареди сред тримата най-резултатни футболисти на Ливърпул. В престоя си в Англия той спечели редица отличия, сред които две титли във Висшата лига и трофея от Шампионската лига.

Сега Салах ще опита да пренесе головия си нюх и в турския футбол. Договорът му с Трабзонспор е до 30 юни 2028 година.







