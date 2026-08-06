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Официално: Мохамед Салах подписа с Трабзонспор до 2028 година

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Египетската суперзвезда премина в турския клуб като свободен агент след края на седемгодишния си престой в Ливърпул и подписа двугодишен договор

официално мохамед салах подписа трабзонспор 2028 година
Снимка: AP Photo
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Мохамед Салах официално е футболист на Трабзонспор. Турският клуб обяви привличането на египетската звезда, която пристига като свободен агент след края на договора си с Ливърпул.

34-годишният нападател подписа контракт за две години и ще бъде една от най-големите фигури в турската Суперлига през новия сезон.

Салах напуска "Анфийлд“ след седем незабравими сезона, в които се утвърди като един от най-великите футболисти в историята на Ливърпул. От пристигането си през 2017 година той помогна на мърсисайдци да спечелят редица отличия, сред които титлата във Висшата лига и трофея в Шампионската лига.

През последния си сезон с екипа на английския гранд египетският национал изигра 41 мача във всички турнири, в които реализира 12 попадения и добави 10 асистенции.

Според специализирания портал Transfermarkt настоящата пазарна стойност на Салах възлиза на 22 милиона евро. С трансфера си в Трабзонспор той се превръща в едно от най-гръмките попълнения в турския футбол през последните години и ще бъде основната фигура в амбициите на клуба за успехи през новия сезон.

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# Мохамед Салах #Трабзонспор

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