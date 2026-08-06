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ФИФА призна за "грешки" и се извини за проекта за частни инвеститори, но и даде пълна подкрепа за Джани Инфантино

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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фифа призна грешки извини проекта частни инвеститори даде пълна подкрепа джани инфантино
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Засипано от критики заради оттегления проект за привличане на частни инвеститори, ръководството на Световната футболна централа (ФИФА) призна за "грешки" и представи "извинения", но в същото време демонстрира пълна подкрепа за Джани Инфантино на спешна кризисна среща в Рабат. Това събиране не бе отворено за медиите и се проведе в комплекса на Мохамед VI в Сале - в близост до Рабат.

Ръководството на ФИФА разпространи комюнике, в което признава, че са направени "грешки след изтичането на предложението в медиите", "представят се извинения за грешките, придружени с ангажимента да не се повтарят".

"Беше уточнено, че не е имало никакво намерение да се изключи Съвета на ФИФА от решенията, както и членовете на ФИФА от процеса, който трябваше да бъде управляван различно", се казва още в съобщението, без да се цитира Инфантино.

"В този случай е важно да се подчертае, че въпреки че имаше грешки, всичко бе направено бе в страктно уважение на правилника на ФИФА", се казва в текста.

"Членовете на Съвета на ФИФА потвърдиха пълната си подкрепа за президента на ФИФА Джани Инфантино, като избран от 211 членки на ФИФА", казва още комюникето.

"Проектът бе изоставен и е ясно, че ФИФА няма да толерира всяко посегателство на интегритета си и на управлението си, като ще вземе всички мерки, за да защити името и репутацията си", уточнява позицията.

Инфантино се опитва да омаловажи грешките си, като обяви и пълна подкрепа за генералния секретар на ФИА Матиас Графстрьом, който го критикува чрез писмо към всички служители на институцията.

Основният съветник на Инфантино Карлос Кордейро подаде оставка в петък, противопоставяйки се "категорично" на проекта.

Швейцарецът получи много критики в последните дни, като в хора на критиците се включиха още британският премиер Анди Бърнъм и канадският му колега Марк Карни. Футболните федерации на Финландия, Уелс, Сърбия и Швеция вече оттеглиха доверието си от Инфантино.

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#Джани Инфантино #ФИФА

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