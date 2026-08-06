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Треньорът на Панатинайкос: Целта е ясна, отиваме в България, за да спечелим

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Първата среща между местния гранд Панатинайкос и българския ЦСКА 1948 завърши при резултат 1:1

Снимка: БТА
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Треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп не остана доволен от равенството на тима си срещу ЦСКА 1948 в първи мач от третия кръг на Лигата на конференциите. Той призна, че отборът му е играл под напрежение и не е показал доброто си лице.

"Беше отворен мач. Когато губехме топката, не успявахме да си я върнем бързо. Имаше много напрежение. През второто полувреме играхме отворено, но не създадохме много положения. Сега имаме цел и тя е да отидем в България и да спечелим. Трябва да играем по-добре, но е нещо, което можем да направим", коментира след мача датският специалист, който преди това водеше гранда в родината си ФК Копенхаген.

"Имаме нужда да създаваме повече положения. Трябва да играм по-високо и да притежаваме трайно топката, без това не можем да бъдем опасни. Нужно е да сме по-добри в борбата за втора топка, при дългите пасове и далечните удари. Имаше напрежение върху раменете ни. Но целта е ясна - отиваме в България, за да спечелим", добави Нееструп.

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