Треньорът на Панатинайкос: Целта е ясна, отиваме в България, за да спечелим

Треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп не остана доволен от равенството на тима си срещу ЦСКА 1948 в първи мач от третия кръг на Лигата на конференциите. Той призна, че отборът му е играл под напрежение и не е показал доброто си лице.

"Беше отворен мач. Когато губехме топката, не успявахме да си я върнем бързо. Имаше много напрежение. През второто полувреме играхме отворено, но не създадохме много положения. Сега имаме цел и тя е да отидем в България и да спечелим. Трябва да играем по-добре, но е нещо, което можем да направим", коментира след мача датският специалист, който преди това водеше гранда в родината си ФК Копенхаген.