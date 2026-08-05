Александър Александров: Знаех, че няма да се предадем

Александър Александров не спести своите похвали за представянето на ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите. Отборът от Бистрица се пребори за престижно равенство срещу Панатинайкос след 1:1 в първия мач на стадион „Спирос Луис“ в Атина, а техният старши треньор отчете и немалкото пропуски.

Александров коментира и ранния гол на „детелините“, но обърна внимание и на това, че българите не се предадоха след него и успяха бързо да изравнят.

"Да, мисля, че изиграхме много силен мач. Имаше голямо раздаване от целия отбор, ударихме и греда. Поздравявам футболистите за мъжката игра за пореден път”, започна той.

„Домакините държаха повече топката, но ние имахме по-чистите положения. Показахме, че сме един силен отбор, но това още нищо не значи. Ще опитаме да повторим този мач, даже ако може да вдигнем нивото и да ги победим в реванша“, сподели наставникът.