Рома се приближава до Науел Молина

Италианският Рома е постигнал споразумение с Атлетико Мадрид за аржентинеца Науел Молина, твърди телевизия Sky Sport Italia.

Трансферът ще бъде на стойност близо 18 милиона евро - 13 милиона евро плюс допълнителни бонуси, а Молина ще получава заплата от 2,7 милиона евро на сезон.

Очаква се аржентинският национал да пристигне в Рим в следващите 24 часа за медицински прегледи и след това да може да се присъедини към новите си съотборници на тренировъчния лагер в Уелс.

Настоящият договор на Науел Молина с Атлетико Мадрид изтича през юни 2027 година.

За футболиста това ще бъде завръщане в Серия А, тъй като той игра за Удинезе от 2020-а до 2022 година.